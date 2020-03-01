Власти Новоайдара отказались безвозмездно поставлять продукты в ВСУ – Народная милиция

Глава так называемой "Новоайдарской районной госадминистрации" Сергей Коваленко отказался безвозмездно поставлять продукты подразделениям ВСУ, дислоцирующимся в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в подразделениях ВСУ в зоне "все чаще наблюдаются перебои с питанием".

"В связи с распространением коронавируса, сложностями логистики и ростом цен на продукты питания, поставщики Минобороны Украины отказываются от пролонгации договоров о поставке продовольствия на принятых ранее условиях", - сообщил Филипоненко.

"В свою очередь госконтракты на новых условиях также не заключены, в связи с чем командованию "ООС" отданы указания на организацию взаимодействия с главами районных и областных администраций с целью истребования на безвозмездной основе продовольствия для обеспечения нужд личного состава, ссылаясь на распоряжение офиса президента Украины о необходимости добровольного оказания помощи ВСУ в период карантинных мероприятий", - добавил он.

"Однако глава Новоайдарской районной госадминистрации Сергей Коваленко заявил, что не получал подобных указаний, и отказал прибывшим представителям командования 93-й бригады в удовлетворении поступившей заявки", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что введенные Киевом из-за угрозы распространения коронавируса нового типа ограничения привели к перебоям с поставками продуктов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 416 тыс. человек, из них более 18,5 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 марта — Луганск