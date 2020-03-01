Крым ввел жесткие ограничения для детей, водителей и пенсионеров

Из-за угрозы распространения COVID-19 власти Крыма предложили ввести ряд жестких ограничений для детей, водителей общественного транспорта, а также пенсионеров. Об этом шла речь сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса, пишет ForPost.Было принято решение ограничить для несовершеннолетних посещение супермаркетов. Нарушителей будут выявлять сотрудники полиции, а их родителей привлекать к административной ответственности.Водителей общественного транспорта обязали в принудительном порядке работать в масках. Это требование относится и к таксистам. Если меры не будут соблюдены, сотрудники ГИБДД будут составлять административные протоколы.Также с целью уменьшения пассажиропотока в общественном транспорте, в Крыму будет отменен льготный проезд. Кроме того, в Крыму закрываются все магазины, кроме продуктовых.Больницы отныне можно посещать только в случае острой необходимости. Такое решение принято, чтобы пациенты не толпились в поликлиниках, а также не отвлекали от работы врачей. Вскоре медики смогут осматривать больных на дому. Для этого Минздрав в настоящее время решает проблему с автотранспортом.Попросили ограничить несогласованные визиты к своим подопечным и волонтеров: отныне ходить в «гости» можно только по заявкам, не дублирующим вызовы работников социальной сферы.Поручено ограничить и работу санаторно-курортных комплексов, которые работают с россиянами из других субъектов и иностранцами. Заселение будет возможно только при наличии справки с отрицательным результатом на коронавирус. При этом некоторые санаторно-курортные комплексы уже временно отказывают в приезде посетителям из Москвы и области, сообщая, о переносе брони – меры одобрило правительство Крыма.На данный момент по-прежнему в Республике Крым подтверждено только семь случаев заражения коронавирусом. У шести заболевших динамика положительная и только у одного пациента из-за наличия хронического заболевания нет ни положительных, ни отрицательных сдвигов. Под медицинским наблюдением находится 1523 человека, под динамическим наблюдением – 1467.Не отступает из Крыма и пневмония. С таким диагнозом госпитализированы чуть более тысячи человек.Юлия Михайленко