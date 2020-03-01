В здании Старобельской райадминистрации проходит обыск
Сегодня, 26 марта, около 14:00 в здании Старобельской районной государственной администрации начался обыск.
Об этом сообщают «Старобельские новости».
Отмечается, что обыск проводят правоохранители.
«По неофициальной и неподтвержденной информации, обыск связан со взяткой», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 16:50 64
Об этом сообщают «Старобельские новости».
Отмечается, что обыск проводят правоохранители.
«По неофициальной и неподтвержденной информации, обыск связан со взяткой», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 16:50 64
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