Субъекты ВЭД со 2 апреля смогут ввозить товар в ЛНР без предварительных платежей – ГТК

Субъекты внешнеэкономической деятельности (ВЭД) со 2 апреля смогут ввозить товар на территорию Республики по предварительному сообщению (ПС) – без предварительной оплаты авансовых платежей. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР.Там отметили, что порядок заполнения и использования предварительного сообщения был утвержден еще в августе 2019 года, однако полноценно будет применяться со 2 апреля 2020 года, то есть с момента вступления в силу постановления Правительства ЛНР от 3 марта 2020 года № 128/20 "О ввозе на таможенную территорию Луганской Народной Республики с территории Российской Федерации отдельных видов товаров"."Этим документом утвержден перечень товаров, которые не могут ввозиться на территорию ЛНР по предварительному сообщению (ПС), порядок заполнения и предоставления ПС идентичен порядку заполнения и предоставления предварительной декларации (ПД)", - рассказали в Госкомтаможне.В ГТК пояснили, что разница между предварительной декларацией и предварительным сообщением заключается в необходимости внесения авансовых платежей."По ПД при ее оформлении необходимо внести авансовые платежи за товар, который только планируется к ввозу на территорию ЛНР, а по ПС при ее оформлении нет необходимости вносить авансовые платежи за такие товары. Таможенные платежи, подлежащие оплате за ввезенный товар по ПС, субъект хозяйствования будет оплачивать в момент таможенного оформления грузовой таможенной декларации, после ввоза таких товаров на территорию ЛНР. Это даст возможность субъекту ВЭД не выводить заблаговременно денежные средства из оборота для оплаты авансовых платежей", – рассказал заместитель начальника отдела организации таможенного контроля ГТК ЛНР Роман Терехов.Председатель Госкомтаможни ЛНР Юрий Афанасьевский подчеркнул, что введение в действие предварительного сообщения обеспечит дополнительную поддержку субъектам ВЭД в осуществлении внешнеэкономической деятельности и ведении бизнеса в целом."Кроме того, такие меры дадут толчок к переходу на безбумажные технологии", - добавил он.В ГТК ЛНР отметили, что ПС можно заполнять на одну партию товара как в бумажном виде, так и посредством системы электронного декларирования."В случае подачи электронного ПС происходит круглосуточная автоматическая обработка без участия инспектора. Это значительно ускоряет процесс таможенного оформления", – рассказал начальник отдела таможенных информационных технологий и статистики ГТК ЛНР Олег Афанасьев.Также в ведомстве отметили, что есть товары группы риска, подакцизные и стратегические товары, которые в обязательном порядке будут ввозиться на территорию ЛНР по ПД.Детальнее с перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Правительства ЛНР.26 марта — Луганск