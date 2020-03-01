Все луганские учебные заведения с 30 марта перейдут на дистанционное обучение
В Луганске заявили, что все учреждения образования с 30 марта перейдут на дистанционное обучение. Дошкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр образования и науки Сергей Цемкало.
Как заявил Цемклало, в связи с введением «Режима повышенной готовности», а также на основании решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии Министерством образования издан приказ о том, что с 30 марта по 12 апреля после окончания каникул в общеобразовательных учреждениях ЛНР будет организовано дистанционное обучение на всех уровнях образования.
«Под действие данного приказа подпадают общеобразовательные учебные заведения, (учреждения) среднего профессионального образования, а также высшего профессионального образования», — уточнил министр, отметив, что дошкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.
Руководитель Минобразования добавил, что дистанционное обучение предусматривает получение заданий и их оценивание, а все требования образовательных программ должны быть выполнены.
«На сегодняшний день данные организационные мероприятия проведены с высшими учебными заведениями, среднего профессионального образования. Сегодня состоялось селекторное совещание с начальниками управлений образования на местах, где также были доведены методические рекомендации об организации дистанционного обучения», — рассказал Цемкало. Удобный город - Сегодня, 17:11 88
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр образования и науки Сергей Цемкало.
Как заявил Цемклало, в связи с введением «Режима повышенной готовности», а также на основании решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии Министерством образования издан приказ о том, что с 30 марта по 12 апреля после окончания каникул в общеобразовательных учреждениях ЛНР будет организовано дистанционное обучение на всех уровнях образования.
«Под действие данного приказа подпадают общеобразовательные учебные заведения, (учреждения) среднего профессионального образования, а также высшего профессионального образования», — уточнил министр, отметив, что дошкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.
Руководитель Минобразования добавил, что дистанционное обучение предусматривает получение заданий и их оценивание, а все требования образовательных программ должны быть выполнены.
«На сегодняшний день данные организационные мероприятия проведены с высшими учебными заведениями, среднего профессионального образования. Сегодня состоялось селекторное совещание с начальниками управлений образования на местах, где также были доведены методические рекомендации об организации дистанционного обучения», — рассказал Цемкало. Удобный город - Сегодня, 17:11 88
Метки: {keywords}