Мнение: Смерть чудовищам сонного разума!

Данная публикация, приурочена ко Дню Воли 25 марта 2020 года, отмечаемому в Белоруссии местными националистами, в этой связи представляет собой авторское мнение о происходящих в стране, регионе и мире событиях, связанных с распространением коронавируса COVID-19, а также о следующих за этим процессах и явлениях.ежегодно 25 марта националисты празднуют «День воли», в честь годовщины объявления 3-й Уставной грамоты т.н. Белорусской Народной Республики (102 года назад) в 1918 году, а затем попытки её создания в период оккупации Белоруссии под протекторатом и в интересах немецких и польских оккупационных войск, в противовес созданию большевиками в авангарде белорусского народа БССР. Затем, в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг, последователями идей БНР под бело-красно-белыми флагами стали белорусские полицаи в услужении немецко-фашистским захватчикам. Затем, в период смутного времени после развала СССР, западные агенты влияния в продолжение проекта БНР, смогли установить на короткое время бело-красно-белую символику в качестве государственной до избрания А.Г.Лукашенко Президентом Республики Беларусь в 1994 году, вплоть до всенародного референдума 1995 года, на котором был закреплён преемственный курс Республики Беларусь от БССР на построение социального государства и возвращение национальной и традиционной для белорусов символики – советского красно-зелёного флага с народным орнаментом у древка, герба и гимна преемников БССР (с некоторыми изменениями); с того времени, белорусская оппозиция и националисты продолжают до сих пор баламутить народ и вести свою подрывную деятельность против государства.Кроме того, следует отметить, что формальное создание БНР (не являлось государственным образованием, поэтому фактически не существовало), по логике всех процессов должно отмечаться националистами 21-го февраля в честь принятия в 1918 году 1-й Уставной грамоты БНР и образования Исполкомом этой частной организации своего правительства. Однако, перенос во второй половине ХХ-го века «правительством БНР в изгнании» (в наши дни географически находящегося в США и Канаде, под покровительством американских спецслужб) – годовщины создания БНР с 21-го февраля на 25 марта не случаен, а обусловлен тем, что именно 25 марта 1957 года принято считать датой создания Бельгией, Западной Германией (ФРГ), Италией, Люксембургом, Нидерландами и Францией – Европейского Экономического Сообщества, самого важного из трёх учредительных сообществ, ставшим основой созданию современного Европейского Союза. Таким образом, празднованием Дня Воли 25 марта в честь «основания» БНР, белорусские националисты демонстрируют приверженность не «национальному событию», а свою комплементарность с Западным миром и Европейским Союзом.Вместе с этим, в последние годы белорусские националисты существенно утратили свои позиции в народе и для участия в своих акциях, включая День Воли 25 марта, при оголтелой агитации всех националистических СМИ, таких как белорусский филиал американского Радио «Свабода», польский «Белсат», Наша Нива, а также при поддержке топовых интернет-ресурсов, таких как ТутБай и других не могут собрать 0.5% сочувствующих своим идеям людей от населения Белоруссии. Даже снятие запретов официальными властями на проведение националистических мероприятий, а иногда и искусственная их поддержка не могут спасти ситуацию. В 2020 году националисты будут праздновать свой праздник 25 марта сидя по домам. Можно предположить, что виной этому мировая эпидемия коронавируса. Но так ли это на самом деле и что за этим стоит, давайте попробуем разобраться от простого к сложному, от частного к общему и обо всём по порядку. Для этого будем использовать выводы научных исследований, знания по истории и обычную логику.– в 2016 году, международная группа ученых из Университетов Абердина, Кембридж, Сарагосы и Насьональ де Колумбия, под руководством доктора Франциска Перес-Рече, провела масштабные исследования распространения информации в соцсетях, сравнив их с данными распространения вирусной инфекции и пришла к выводу, что у этих процессов общая природа.Впрочем, современные исследования зарубежных ученных, на примере социальных сетей подтвердили открытия, сделанные намного ранее в Советском Союзе, в частности русским и советским психиатром В.М.Бехтеревым, изложенные им в книге «Роль внушения в общественной жизни».– если, напротив аквариума с рыбкой установить одну камеру, а сбоку аквариума другую камеру, после чего изображения с обоих камер вывести на экран и поставить рядом друг с другом, то у зрителя вероятнее всего возникнет иллюзия того, что на экране двигаются две разные рыбки, в то время, как это одна и та-же рыбка с двух разных ракурсов.Примерно такими простыми словами, автор книги «Голографическая Вселенная» Майкл Талбот, стремился донести до своего читателя новую научную концепцию понимания устройства и порядка вещей по принципу голограммы, суть которого в том, что «целое заключается в каждой частичке», либо от обратного «все частички бесконечно взаимосвязаны между собой в единое целое».То есть, объекты которые мы видим в пространстве и во времени разделенными друг от друга, вплоть до элементарных частиц, являются лишь частью действительности, которую мы целиком не видим. В то время, как на самом деле все окружающие нас объекты не отдельные «части», а грани более глубокого единства и продолжение чего-то более фундаментального.– если, в первом научном выводе говорится об общей природе таких явлений, как распространение информации и вирусной инфекции, то во втором выводе говорится уже не просто о единой природе вещей, а о бесконечной взаимосвязи всего сущего на более глубоком уровне реальности. Из чего следует, что оба вывода косвенно подтверждают друг друга.В дополнение к этому, давно уже доказано наукой в области медицины то, что негативное, зловредное и ущербное мышление ведёт к разного рода болезням либо является их проявлениями. И наоборот позитивные образы мышления, с опорой на знания, логику и высокие мораль и нравственность благотворно влияют на здоровье.Таким образом, нетрадиционные, индивидуалистические (эгоистичные), националистические идеологии и их распространение в обществе, по своей природе соответствуют болезнетворным вирусам, таким например как свиной грипп, либо являются их триггерами. В то время, как противоположные им идеологии с опорой на традиционализм, коллективизм и советский интернационализм по своей природе больше соответсвуют здоровому образу мышления и жизни.– следующее открытие, которое может сделать каждый читатель самостоятельно, безусловно потрясет всех ещё больше, а именно – какой-бы долгой не казалась ночь, необратимо придёт утро нового дня.– так и произошло, как-бы современная цивилизация не устала решать наработанные десятилетиями проблемы, на смену им пришли супер новые и большего масштаба. Появление в мире нового коронавируса показало, что он является лишь гранью более глубокой реальности, пришедшей на замену всему старому.Речь идёт о формировании на наших глазах новой цивилизационной формации, включающей в себя подобно вкладышам меньшие по масштабу политические формации, государственные строи и общественные уклады.Какой будет новая эпоха, нам ещё только предстоит узнать, но её начало уже продемонстрировало стартовые позиции целого ряда государств, тезисно:* Сплочённость, организованность и обороноспособность Китая против новых угроз.* Спокойствие, уверенность и готовность России к любым глобальным вызовам.* Жизнестойкость Кубы, несмотря на внутренний кризис и внешнюю изоляцию.* Слабую организацию, отсутствие солидарности и боязнь внутри Европы.* Вероятную причастность США к распространению коронавируса в Китае и моментальный кармический ответ за это по странам союзникам НАТО (по результатам расследования Китая).* На примере предоставления гуманитарной и медицинской помощи охваченной эпидемией Италии – человечность России, Китая и Кубы.* На примере не пропуска военных медиков из России на помощь бедствующей Италии, через воздушное пространство Польши – традиционное жлобство польского политического руководства.* На примере забрасывания камнями вернувшихся из Китая своих сограждан – ещё большее одичание украинцев, равняющихся на Европу, в сравнении с 2014 годом.* На фоне международного «пожара», связанного с коронавирусом и сменой мировой формации – у белорусского «батьки» есть дела поважнее этого – продолжать нефтегазовые войны и интеграционные торги с В.В.Путиным, для этого организовывать переброску белорусских военных на белорусско-российскую границу, вероятно с целью демонстрации «силы», а также совершать другие неадекватные действия. Иначе говоря, А.Г.Лукашенко стабильно показывает свою неадекватность настоящему времени и происходящим процессам.* На примере перехода белорусских националистов в виртуальное пространство по случаю празднования Дня Воли 25 марта 2020 года – что на самом деле означает схлапывание по форме националистических идей в обществе, которые уже давно изжили себя по содержанию.Таким образом, суммируя вышеизложенное – националистические идеи БНР, можно сравнить с мыльными пузырями, которые искусно раздувались и распространялись националистами на протяжении более ста лет, в разные времена (1918г, 1941-1945гг, 1991-1995гг) достигали в качественном выражении достаточно больших размеров, в количественном выражении приобретали форму эпидемии, но в нынешнем конечном итоге их можно сравнить – со свиным гриппом, который поразил многих на Украине, но натолкнулся на стойкий к нему иммунитет в Белоруссии и перестал быть серьёзной угрозой.Однако, суть всё-же немного в другом, время националистических идеологий и проектов таких, как БНР, подобно тёмной ночи, принципиально и безвозвратно прошло. На смену изжившим себя проблемам уровня свиного гриппа или националистических идей, а также производных от них режимов и правителей, пришли новые угрозы уже не местного, а мирового масштаба на примере первой волны коронавируса и неизвестно каких, следующих за этим информационно-идеологических вызовов и политических событий.Сон разума рождает чудовищ. Данная метафора вполне описывает реакции людей на происходящее вокруг в мире, которое они не понимают.25 марта 2020 года – все чудовища, порожденные спящим разумом должны раствориться в свете истины – всему старому особенно националистам пришёл коронавирус – встречайте новое время!Кирилл Забавский, белорусский поэт, публицист, координатор международного движения «Бессмертный полк» в БелоруссииP.SРубрика "Мнения": Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.