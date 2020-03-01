В Луганске выплаты пенсий и соцпособий будет осуществляться по новому графику



Об этом на брифинге заявила министр труда и социальной политики Светлана Малахова.

«Министерство труда и социальной политики, Пенсионный фонд, управления труда и социальной защиты населения и иные социальные службы продолжают свою работу в штатном режиме», — сказала она.

Министр уточнила, что в апреле и следующих месяцах выплата пенсий, социальных пособий и страховых выплат «будет произведена по утвержденному графику».

«Согласно постановлению Правительства, утверждены графики. Выплата пенсий будет начата 4 апреля, страховые выплаты — 6 апреля, социальные пособия — 10 апреля. В дальнейшем будет так же, по таким графикам, то есть — 4 мая, 6 мая, 10 мая. Это даты начала выплатного периода. Выплатной период завершается 25 числа», — пояснила Малахова.

Как отметила министр в марте все выплаты были совершены. Социальные выплаты получили более 500 тысяч человек. Экономика - Сегодня, 17:52 126 В Луганске выплаты пенсий, социальных пособий и страховых выплат будет осуществляться согласно утвержденному графику, несмотря на угрозу возможного распространения инфекционных заболеваний.Об этом на брифинге заявила министр труда и социальной политики Светлана Малахова.«Министерство труда и социальной политики, Пенсионный фонд, управления труда и социальной защиты населения и иные социальные службы продолжают свою работу в штатном режиме», — сказала она.Министр уточнила, что в апреле и следующих месяцах выплата пенсий, социальных пособий и страховых выплат «будет произведена по утвержденному графику».«Согласно постановлению Правительства, утверждены графики. Выплата пенсий будет начата 4 апреля, страховые выплаты — 6 апреля, социальные пособия — 10 апреля. В дальнейшем будет так же, по таким графикам, то есть — 4 мая, 6 мая, 10 мая. Это даты начала выплатного периода. Выплатной период завершается 25 числа», — пояснила Малахова.Как отметила министр в марте все выплаты были совершены. Социальные выплаты получили более 500 тысяч человек. Экономика - Сегодня, 17:52 126

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