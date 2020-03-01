Путин на саммите G20 по коронавирусу призвал ввести мораторий на санкции

Необходимо ввести мораторий на ограничения по товарам и транзакциям в связи с ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.kremlin.ru / Администрация президента РоссииСоответствующее заявление глава России сделал в рамках саммита "Большой двадцатки", который проходит сегодня, 26 марта, в онлайн-режиме. Российский лидер также уточнил, что подобные меры являются гуманитарным вопросом.Помимо этого, он призвал вычистить "политическую шелуху". Также Путин заявил о важности создания "зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций".Светлана Акульшина