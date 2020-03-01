Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Путин на саммите G20 по коронавирусу призвал ввести мораторий на санкции

root Сегодня, 18:4527Новости
Путин на саммите G20 по коронавирусу призвал ввести мораторий на санкции
Необходимо ввести мораторий на ограничения по товарам и транзакциям в связи с ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России
Соответствующее заявление глава России сделал в рамках саммита "Большой двадцатки", который проходит сегодня, 26 марта, в онлайн-режиме. Российский лидер также уточнил, что подобные меры являются гуманитарным вопросом.
Помимо этого, он призвал вычистить "политическую шелуху". Также Путин заявил о важности создания "зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций".
Светлана Акульшина

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: