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Из «Зари» ушел генеральный директор

bot Сегодня, 19:0023Новости
Из «Зари» ушел генеральный директор
Сегодня луганскую «Зарю» покинул многолетний генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.
Он попрощался с коллегами, хотя еще неделю назад Рафаилов отказывался комментировать свой уход из «Зари». 66-летний функционер работал в луганском коллективе с 2009 года. Он пришел в «Зарю» вместе с нынешним президентом Евгением Геллером. За это время команда стала бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом национального Кубка.
Рафаилов отказывается называть причины своего ухода, но, по информации источника, он покинул «Зарю» из-за разногласий с владельцем Евгением Геллером. В частности, главной претензией владельца клуба называется то, что в последнее время «Заря» продала мало игроков, а Геллер не хотел тратить свои деньги на клуб. Из-за этого Рафаилов и уволился. Сейчас в луганской команде есть долги по зарплате в несколько месяцев.
Одним из кандидатов на должность генерального директора в луганском клубе называли Владимира Генинсона — бывшего президента Премьер-лиги. Хотя сам он не хотел уезжать из Киева в Запорожье, где базируется «Заря». Команда - Сегодня, 18:32 70

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