В Луганске призывают пожилых людей без необходимости не покидать свои дома и ограничить контакты.



«С целью недопущения распространения инфекционных заболеваний на территории ЛНР обращаюсь к лицам старше 60 лет как к наиболее уязвимым к распространению инфекции. Прошу вас максимально ограничить контакты и без необходимости не покидать жилье», — заявила министр.

Руководитель Минсоцполитики напомнила, что именно у пожилых людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония.

«Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Нам важно сохранить ваше здоровье. Чтобы не заразиться, необходимо оставаться дома, не выходить на улицу, не посещать места с большим скоплением людей и на время отказаться от прогулок и встреч. Если вам нужно купить лекарства или продукты, обратитесь за помощью к близким, соседям, знакомым, а также в социальные службы», — добавила Малахова. Красота и здоровье - Сегодня, 18:21 125 Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова на брифинге в Доме правительства призвала пожилых людей с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний ограничить контакты и без необходимости не покидать свои дома.«С целью недопущения распространения инфекционных заболеваний на территории ЛНР обращаюсь к лицам старше 60 лет как к наиболее уязвимым к распространению инфекции. Прошу вас максимально ограничить контакты и без необходимости не покидать жилье», — заявила министр.Руководитель Минсоцполитики напомнила, что именно у пожилых людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония.«Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Нам важно сохранить ваше здоровье. Чтобы не заразиться, необходимо оставаться дома, не выходить на улицу, не посещать места с большим скоплением людей и на время отказаться от прогулок и встреч. Если вам нужно купить лекарства или продукты, обратитесь за помощью к близким, соседям, знакомым, а также в социальные службы», — добавила Малахова. Красота и здоровье - Сегодня, 18:21 125

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