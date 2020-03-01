Ещё один В«летучий голландецВ»?

На фоне распространения по миру COVID-19 странные события происходят в морях и океанах. Круизное судно Costa NeoRomantica, принадлежащее компании Costa Cruises под флагом Италии, следующее из Нагасаки, с 24 марта стояло на рейде у Владивостока.На борту 1800 пассажиров и 622 члена экипажа. Граждане России на судне отсутствуют, а пассажирами являются преимущественно граждане Японии.Капитан запросил пополнение запасов топлива и продовольствия, однако ввиду невозможности исключить контакты специалистов порта с экипажем, Роспотребнадзор сообщил, что всех контактирующих россиян ждёт 14-дневный карантин.Таким образом, не солоно хлебавши, согласно портала MarineTraffic, в 9 утра 26 марта Costa NeoRomantica продолжило путь до следующего пункта, каковым является Токио, так как данное круизное судно, согласно расписанию рейсов на весь 2020 год, круглогодично курсирует в 5-12 дневных круизах только лишь между портами Японии и Южной Кореи. Как правило, из Нагасаки следующей точкой является Токио.То есть, почти двое суток из достаточно плотного расписания, по какой-то неясной причине, пассажирский лайнер стоял на рейде без движения в российских водах. В настоящее время взял курс в сторону Японии.Возникает сразу несколько вопросов: с какой целью судно, вне расписания, для пополнения запасов просилось во Владивосток? В Японии и Ю.Корее закончились запасы топлива и продовольствия? На Costa NeoRomantica диагностированы заражённые COVID-19? Это очередной «летучий голландец», которого все бросили и не пускают в свои порты? Нас ждёт очередная эпопея по типу круизного судна Diamond Princess, с которого в Японии фактически начался счёт не только заражённым, но и умершим?Для справки: согласно данным министерства здравоохранения Японии, на 1 марта, когда лайнер покинули, наконец, все члены экипажа и пассажиры, число заразившихся COVID-19 в стране насчитывалось 958 человек, из которых скончались 12 человек. Основной вклад на тот момент внесло как раз судно Diamond Princess: 705 заражённых.На сегодня, 26 марта, в Японии заражено 1305 человек, умерло 45, выздоровело 310. То есть, Японии удалось купировать вирус и остановить его распространение, за что им честь и хвала.Однако остаётся ещё один последний вопрос:: а нам-то такой подарок нужен?Александр Дубровский