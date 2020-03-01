Бизнес и общественники помогают реализовывать соцпроекты по развитию Бобриково – сельсовет (ФОТО)

Предприниматели и общественные деятели помогают в реализации социальных проектов, направленных на развитие Бобриковского сельского совета Антрацитовского района. Об этом журналистам в ходе пресс-тура в населенный пункт заявила глава сельсовета Наталья Чуприна.Бобриковский сельсовет образован в 1922 году, в его состав входят села Бобриково, Вишневое, Егоровка, Новокрасновка, Клуниково, в которых в настоящее время проживают более 1,3 тыс. человек."В 2004 году мне предложили поехать поучиться в Польшу по теме развития сельских территорий, я там побывала, научилась делать проекты, и с 2006 года началась их реализация: газификация, когда мы создали свой кооператив, собрали деньги и построили газопровод; три проекта, связанные с уличным освещением в пяти селах; в рамках проекта "Дети – будущее наших сел" заменили окна в детском саду, приобрели все необходимое; создали семейную амбулаторию, снабдив ее оборудование", - рассказала Чуприна.Глава сельсовета отметила, что с 2006 года воплощено восемь проектов по социальному развитию села. В реализации проектов помогает общественная организация "Вектор", привлекающая средства жителей населенных пунктов и предпринимателей на решение местных проблем."Мы с депутатами сельсовета приняли программу развития села, а предприниматели нам в этом помогают. Мы работаем со своими местными предпринимателями, их 55 человек, и они все до единого помогают", - подчеркнула она.Чуприна добавила, что в планах у сельсовета построить хоспис, развивать туризм и спорт, а также провести ремонт дорог."Во всех проблемах и во всех наших начинаниях нам помогают аграрии, которые живут на территории села. Эти люди откликаются на все наши проблемы, так как депутат не в состоянии своими силами помочь людям и решить все вопросы. Аграрии никогда не отказывают нам", - рассказала депутат Бобриковского сельсовета по селу Вишневое Валентина Безпека."В основном инициатива по развитию села исходит от главы сельсовета Натальи Васильевны Чуприны, исполком и депутатский корпус как опора и поддержка, которые выступают за ее начинания, потому что все это делается для благосостояния населения нашего сельсовета", - добавила член исполкома сельсовета Наталья Мартышева.26 марта — Антрацитовский район