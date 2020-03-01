Синоптики прогнозируют 27 марта в ЛНР до 16 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 27 марта будет колебаться от 4 градусов мороза ночью до 16 градусов тепла днем, местами возможны сильные порывы ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 26 марта до 21.00 27 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем 11-16 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов ниже нуля, днем – 12-14 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 12-14 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов мороза ночью до 13-15 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 27 марта метеорологи отмечали в 1997 году – минус 11 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1983 году и составляла плюс 21,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 27 марта – 05.42, время захода – 19.17. Продолжительность светового дня составит 13 часов 35 минут.

По предварительному прогнозу, 28-29 марта сохранится сухая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления, температурный фон будет незначительно колебаться. 28 марта порывы северо-восточного ветра достигнут 15-20 м/с.

26 марта — Луганск