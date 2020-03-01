Против представителей Лисичанского горсовета могут возбудить дело по препятствованию деятельности журналистов
На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства препятствования деятельности журналистов представителями Лисичанского горсовета.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на пресс-службу полиции.
«Сегодня, 26 марта, в Лисичанский отдела полиции обратились журналисты одной из телекомпаний с заявлением о нарушении их прав, как представителей СМИ. По их словам, представители Лисичанского городского совета препятствовали их журналистской деятельности, а именно не пропускали на заседание сессии Лисичанского городского совета», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
В ходе досудебного расследования будут проверены приведенные факты и предоставлена ??им юридическая оценка. Новости Региона - Сегодня, 21:15 101
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на пресс-службу полиции.
«Сегодня, 26 марта, в Лисичанский отдела полиции обратились журналисты одной из телекомпаний с заявлением о нарушении их прав, как представителей СМИ. По их словам, представители Лисичанского городского совета препятствовали их журналистской деятельности, а именно не пропускали на заседание сессии Лисичанского городского совета», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
В ходе досудебного расследования будут проверены приведенные факты и предоставлена ??им юридическая оценка. Новости Региона - Сегодня, 21:15 101
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