Против представителей Лисичанского горсовета могут возбудить дело по препятствованию деятельности журналистов



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Сегодня, 26 марта, в Лисичанский отдела полиции обратились журналисты одной из телекомпаний с заявлением о нарушении их прав, как представителей СМИ. По их словам, представители Лисичанского городского совета препятствовали их журналистской деятельности, а именно не пропускали на заседание сессии Лисичанского городского совета», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В ходе досудебного расследования будут проверены приведенные факты и предоставлена ??им юридическая оценка. Новости Региона - Сегодня, 21:15 101 На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства препятствования деятельности журналистов представителями Лисичанского горсовета.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на пресс-службу полиции.«Сегодня, 26 марта, в Лисичанский отдела полиции обратились журналисты одной из телекомпаний с заявлением о нарушении их прав, как представителей СМИ. По их словам, представители Лисичанского городского совета препятствовали их журналистской деятельности, а именно не пропускали на заседание сессии Лисичанского городского совета», — говорится в сообщении.Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».В ходе досудебного расследования будут проверены приведенные факты и предоставлена ??им юридическая оценка. Новости Региона - Сегодня, 21:15 101

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