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Против представителей Лисичанского горсовета могут возбудить дело по препятствованию деятельности журналистов

robot Вчера, 22:3027Новости
Против представителей Лисичанского горсовета могут возбудить дело по препятствованию деятельности журналистов
На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства препятствования деятельности журналистов представителями Лисичанского горсовета.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на пресс-службу полиции.
«Сегодня, 26 марта, в Лисичанский отдела полиции обратились журналисты одной из телекомпаний с заявлением о нарушении их прав, как представителей СМИ. По их словам, представители Лисичанского городского совета препятствовали их журналистской деятельности, а именно не пропускали на заседание сессии Лисичанского городского совета», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
В ходе досудебного расследования будут проверены приведенные факты и предоставлена ??им юридическая оценка. Новости Региона - Сегодня, 21:15 101

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