Киевские силовики обстреляли Березовское, повреждены жилые дома - Народная милиция

Киевские силовики обстреляли село Березовское, повреждены жилые дома. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня боевики 30 отдельной механизированной бригады ВСУ с позиций в районе населенного пункта Орехово по приказу военного преступника (полковника Ивана) Гараза подвергли обстрелу из 82-мм миномета и вооружения БМП-2 населенный пункт Березовское, выпустив более 20 мин и гранат", - сказал он.

В результате обстрела повреждены два жилых домостроения, информация о возможных пострадавших и жертвах среди мирного населения уточняется.

"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 30-й бригады Гараза и подчиненных ему военнослужащих", - добавил Осадчий.

"Пока господин Зеленский обещает остановить кровопролитие, командующий карательной операцией (генерал Владимир) Кравченко умышленно провоцирует обострение обстановки на Донбассе. Прискорбно осознавать, что агрессия украинской стороны продолжается с молчаливого согласия руководства Украины, несмотря на то, что страны-гаранты Минских соглашений прилагают максимум усилий для восстановления мира на многострадальной земле Донбасса", - сказал представитель Народной милиции ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 марта — Луганск