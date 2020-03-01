Завтра в Луганске до 14 градусов тепла
Температура воздуха 27 марта будет колебаться от 4 градусов мороза ночью до 16 градусов тепла днем, местами возможны сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«С 21.00 26 марта до 21.00 27 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 4 — плюс 1 градус, днем 11-16 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов ниже нуля, днем — 12-14 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 12-14 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов мороза ночью до 13-15 градусов тепла днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 27 марта метеорологи отмечали в 1997 году — минус 11 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1983 году и составляла плюс 21,5 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 27 марта — 05.42, время захода — 19.17. Продолжительность светового дня составит 13 часов 35 минут.
По предварительному прогнозу, 28-29 марта сохранится сухая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления, температурный фон будет незначительно колебаться. 28 марта порывы северо-восточного ветра достигнут 15-20 м/с.
Погода в Луганске - 26 марта 2020 58
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«С 21.00 26 марта до 21.00 27 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 4 — плюс 1 градус, днем 11-16 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов ниже нуля, днем — 12-14 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 12-14 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов мороза ночью до 13-15 градусов тепла днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 27 марта метеорологи отмечали в 1997 году — минус 11 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1983 году и составляла плюс 21,5 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 27 марта — 05.42, время захода — 19.17. Продолжительность светового дня составит 13 часов 35 минут.
По предварительному прогнозу, 28-29 марта сохранится сухая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления, температурный фон будет незначительно колебаться. 28 марта порывы северо-восточного ветра достигнут 15-20 м/с.
Погода в Луганске - 26 марта 2020 58
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