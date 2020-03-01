Камлания козлят

Политическое переобувание вЂ• процесс весьма болезненный. Чтобы его совершить, да еще в прямом эфире, необходимо иметь недюжинное самообладание и актерский талант. Про отсутствие чести, совести и хотя бы зачатков человеческого и профессионального достоинства я вообще молчу. Это характерная черта тех, кто постоянно меняет свои мнения и прогнозы уже по факту свершившегося события.Отличительной чертой украинских экспертов, телеведущих и политиков является обязательный ритуал вЂ• попытка задвинуть зрителям и избирателям туфту о том, что его прогноз либо «не так поняли», либо «вырвали из контекста». На политологическом жаргоне в экспертной среде такое явление называется «камлание» вЂ• обязательное, практически ритуальное действие, призванное показать почтенной публике, что персонаж ничуть не обделался, а в общем и целом всё спрогнозировал верно. В классической же трактовке камлание вЂ• ритуальное действие (или комплекс действий), призванное ввести шамана (или группу лиц вместе с шаманом) в состояние транса для общения с духами. Полагаю, что укроэксперты и телеведущие не отказались бы овладеть такими приемами, это бы подняло их навыки оболванивания жителей незалэжной на совершенно новый уровень.К чему я это поясняю? А к тому, что удивляться украинской публике придется много. Прошедшие две недели повергли даже меня в ступор. Вы только послушайте высказывания украинских экспертов и телеведущих вЂ• всё в лучших традициях переобувания с выполнением тройного тулупа. Они вдруг заметили, что у нас огромный золотовалютный запас, что наша экономика намного сильней, чем у Саудовской Аравии (батюшки светы!!!), что Россия — это крупный геополитический игрок (свят, свят, свят), что Россия легче переживет экономический кризис, чем Украина. Да как так-то, а?!!! Что «Мотор Сич», оказывается, России в одно место не тарахтел. Ну и коронным номером выступает высказывание неформального эксперта-рокера Карасева о Новом Мировом Порядке, который прямо сейчас коварно формируют Россия, Китай и США.От такого ведущую передачи на Ютуб-канале UkrLife известную русофобку Людмилу Немирю начало корежить, как беса при сеансе экзорцизма. Господи, да что случилось-то? К чему эти камлания украинских телевизионных козлят, которые вдруг перестали озвучивать исключительно гадости в адрес России? Украинские телеведущие даже стали чаще вставлять русские словесные обороты, причем без характерного тягучего распева (это когда хотят показать, что давно по-русски не говорили) и без украинского «гхэканья». А причины здесь самые банальные и прозаические, то есть жизненные. Господа олигархи, которые пока еще владеют украинскими медиа, заводами и пароходами, подстилают соломку себе на будущее голосами своих ручных телеведущих.Чтобы полностью понять происходящий процесс, необходимо погрузиться в недалекое прошлое. Экономическим базисом Майдана являлся неоспоримый тезис, что европейцы и американцы для начала помогут молодой демократической республике живыми деньгами, очень большими, размером в сто миллиардов долларов. Об этом я писал ранее, статья опубликована на «Альтернативе» 6 декабря 2019 года под названием «Мажоритарии и миноритарии предательства». Надо для справедливости сказать, что украинских политиков-олухов и их хозяев, украинских олигархов, такими обещаниями Запад действительно кормил. Но обещать вЂ• не значит жениться: как видим, сотню миллиардов украинская элита видит и ощущает только в своих снах.А еще на незалэжной ожидали, что после отгрузки в адрес украинской гопоты ста миллиардов (желательно наличными) Европа и США начнут так называемые «политические закупки», то есть обеспечат Украине экспорт на свои рынки тех групп товаров, экспорт которых в Россию и страны СНГ стал невозможен. Украинские эксперты предполагали, что это будет достигнуто путем отмены пошлин, а также подписанием множества выгодных для Украины договоров, обеспечивающих различные экономические преференции для украинских экспортеров.В случае ста миллиардов было проще: украинский премьер Яценюк уже к марту 2014 года понял, что никаких денег, кроме кредитных, Украине можно не ждать. А вот с песнопениями про перспективы огромного рынка сбыта в Европе, богатого и демократического, а не скудного и убогого русского, украинские депутаты, телеведущие и эксперты носились до первых европейских квот, которые превратили их мечты о «пэрэмоге» в «зраду». Потом они примерно два года возмущенно кудахтали в адрес Брюсселя и Берлина, но, видя немецкую железную непреклонность европейских правителей, замолчали.Новая надежда забрезжила с избранием на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он поехал к Трампу в Америку с целью получить политическую поддержку и попробовать существенно увеличить украинский экспорт в Штаты. Не получилось ни с первым, ни со вторым. Зенелох вернулся домой оплеванным американскими СМИ, без поддержки, да еще и с указанием Трампа немедленно наладить прямой контакт с Владимиром Путиным. Какие уж тут дополнительные экспортные объемы, прагматик Трамп в экономической политике занял протекционистскую позицию, ни о каких политических закупках, подразумевающих буквальное содержание Украины за счет экономики США, не могло быть и речи. Прошло еще несколько месяцев, и грянул гром в виде коронавируса, вызвавший мировую экономическую панику, которая сильнее всего на данный момент ударила по Евросоюзу.Иными словами, важнейшая часть кормовой базы, экспорт, находится под угрозой. Европа в панике, цены на сырье резко упали. Сам вопрос поставки украинских товаров в Европу находится в опасности. Сотни тысяч украинцев из-за коронавируса сидят в Европе без работы, а это значит, что суммы, отправляемые в нэньку заробитчанами, неизбежно упадут. По прогнозам украинских же экспертов (умеренных), это падение произойдет не менее, чем на сорок процентов. Теперь наложите на это прогнозируемый недобор в бюджет Украины за первый квартал примерно 25% минимум, а это при условии, что налоговики взяли у предпринимателей за первый квартал деньги вперед в четвертом квартале 2019 года. Прибавьте к этому явление рушащейся пирамиды ОГВЗ, что исключает поступление хоть каких-то дополнительных денег; иностранные инвесторы массово выводят деньги по рекомендациям финансовых агентств «стран-союзников»: Великобритании и США. И в качестве вишенки на торте озаботьтесь необходимостью срочно найти 5,4 миллиарда долларов для МВФ практически прямо сейчас, а до конца года не забудьте догнать эту сумму до 17 миллиардов. Ну прямо все финансовые казни египетские уложены в очень короткий временной период.Вопрос: где, кроме Европы и США, Украине срочно найти дополнительные объемы экспорта для своей продукции? На Ближнем Востоке? Там не хотят иметь с Украиной дела: кого можно было там кинуть, украинские дельцы уже кинули. Египет категорически отказывается наращивать импорт из Украины, он усиленно пытается найти экспорт для излишков своей продукции в странах СНГ и России, ведь европейцы в этом году купят у него гораздо меньше, чем в 2019-м. Турция сама пока не знает, как этот год переживет, там тягучий экономический кризис шагает по стране уже полтора года без всякого коронавируса. Китай? Для начала Украине надо будет вернуть миллиарды, на которые папэрэдники успели кинуть китайцев, и разобраться с передачей в китайские коммунистические руки «Мотор Сичи». Прибалтика? Вообще не вариант, там все сами в шоке. Страны СНГ? Там в руководстве сидят такие же ушлые незалэжники с такими же проблемами, сами кого хочешь перехитрят. Осталась только Россия, которую сейчас неуклюже окучивают с помощью украинских СМИ.Есть и вторая причина, помимо надвигающегося экономического шторма, тоже шкурная: опасность для украинских олигархов со стороны МВФ. Возможность ареста активов украинских олигархов за рубежом активно обсуждается в западном экспертном сообществе, на Украине и в России. По версии экспертов, в случае объявления Украиной дефолта, что называется «внаглую», инспекторы МВФ обвинят украинских олигархов (небезосновательно) в разворовывании средств фонда и по законам жанра арестуют их активы и счета на Западе. Все деньги, которые МВФ предоставлял Украине, таким макаром, конечно, не вернуть, но арестованные активы и счета в стоимостном выражении будут составлять примерно 60% от размера украинской задолженности, а это лучше, чем ничего. Вот поэтому-то так нужна сейчас Украине помощь «Рашки»: экспорт срочно нарастить и денежки в российских банках быстренько запрятать.На этом великом поприще «спасения Украины» серьезно ведутся прямо-таки состязания в олимпийском стиле. Вопрос один: кто быстрее договорится? Вариантов ответа, по украинской версии, два: либо Медведчук с Путиным, либо Козак с Ермаком. «Зеленые» и «оппы» («Оппозиционная платформа вЂ• За життя») давно воюют друг с другом за право эксклюзивных переговоров с Москвой. Тот, кто договорится (а они, как всегда, думают, что смогут обмануть русских), будет воспринят украинскими гражданами как личность, которая начала выводить Украину из кризиса в период тяжелейших испытаний. Именно потому Сивохо ни с того ни с сего и начал презентацию своего «мирного плана» в штаб-квартире партии «Слуга народа», за что был избит аваковскими шавками по приказу американцев, которым невыгодны любые инициативы по прекращению огня.«Зеленые» начали открытую политическую торговлю с Кремлем, опять ошибочно полагая, что умеренно хорошие слова в адрес дончан и луганчан развяжут русский кошелек. Именно поэтому Медведчук так часто ездит в Москву, стремясь переиграть Зеленского и привести свою партию к власти на следующих парламентских выборах на Украине. Обеим группировкам срочно нужна победа, да и вопрос кормления себя любимых никто не отменял. Зеленскому нужна вообще хоть какая-нибудь победа на фоне почти целого года кадровых провалов, непопулярных законопроектов, экономического проседания и публичных унижений.По моим данным, Ермак на переговорах с Козаком озвучил целый ряд условий, при которых Украина начнет прямые переговоры с Донбассом. В эти условия были включены политические закупки Россией электроэнергии, ряда товаров отрасли машиностроения, предоставление долгосрочных дешевых кредитов, скорейшая единовременная выплата в семь миллиардов долларов (чтобы быстренько залатать дыры), а также отказ от прямых контактов с Медведчуком и его однопартийцами из ОПЗЖ. Причем подать все это Зеленский хотел как «пэрэмогу» над Кремлем, о чем Ермак Козака честно предупредил, попросив при этом остро не реагировать, а войти в положение украинского гаранта Конституции.Зеленский благодаря такому соглашению мог бы похвастаться многочисленными уступками Кремля в обмен на какой-то декоративный Совет. Были ли у Ермака основания предполагать, что Кремль пойдет на уступки и согласится? К моему большому сожалению, приходится констатировать, что были. Ведь мы шли на уступки, когда подписывали с Киевом новый газовый контракт, выплатили 2,9 миллиарда долларов, а Зеленский это выдал как «пэрэмогу», причем судебные иски в адрес «Газпрома» так и не прекратились. Вот и в данном случае «зеленые» предполагали, что Москва все это проглотит. Киев даже выдал Кремлю аванс, анонсировав прямые переговоры с ЛДНР, дабы показать серьезность намерений.Кремль же не стал торговать национальной гордостью и соотечественниками на Донбассе, а послал Офис президента в пешее эротическое путешествие, и буквально через день Ермак на шоу у Савика Шустера, реагируя на выпады порохоботов и нациков, заявил, что кремлевские ставленники «перекрутили его заявления о Консультативном совете». Ведь Консультативный совет в обмен на существенные уступки вЂ• «цэ пэрэмога», а просто Консультативный совет вЂ• «цэ зрада».Анализируя риторику Ермака, можно представить, насколько далеко и жестко его послали в Минске, ведь ранее он такой риторики в адрес российских чиновников и переговорщиков от республик себе не позволял. Но создавать Консультативный совет, пусть и декоративный, все равно придется, причем совершенно бесплатно, ведь Совет будет основанием (скорее всего, единственным) для педалирования Зеленским обсуждения «скорейшей встречи в нормандском формате». Но сначала будет немного визга в Раде и на уличных митингах.Параллельно с этими событиями проводились переговоры членов партии ОПЗЖ с коллегами из Государственной думы, а также личные переговоры Путина и Медведчука. Вообще, Медведчуку в этой ситуации легче, ведь у его партии не было зашкваров, один сплошной позитив. Никаких решений они не принимали, а только трындели, отсыпая тонны критики в адрес «зеленых», которые буквально каждый час предоставляли для этого десятки поводов. Но все же одна серьезная «заслуга» у «оппов» есть, ведь они якобы пытались защитить украинскую землю от продажи, напихав в законопроект тысячи правок. Это им удалось, и у населения партия Медведчука пользуется определенным доверием. Прибавьте к этому личный авторитет, ведь он напрямую ведет переговоры с Темнейшим. Еще одним подарком стали проваленные Ермаком переговоры в Минске.Но времени у Медведчука, как и у всей Украины, все равно нет, так что якобы прорусской ОПЗЖ нужен немедленный результат. Дело в том, что экономика Украины катится под откос. А если Медведчук сумеет убедить Путина пустить некоторые украинские товары на российский рынок и предоставить долгосрочные кредиты на большие суммы (огромную дыру в бюджете никто не отменял), то к моменту прихода его партии к власти в ореоле спасителей положение будет не такое отчаянное.То есть первой целью Медведчука является восстановление постоянных источников притока финансов в бюджет нэньки за счет российской экономики. Второй целью ОПЗЖ является немедленная приостановка интеграции Донбасса в Россию со всеми вытекающими: приостановка выдачи паспортов, заморозка экономической интеграции и так далее. Ведь что это за партия, которая якобы представляет интересы Юго-Востока, который, в свою очередь, походным маршем шагает в Россию? Этот процесс экзистенциально неприемлем для Медведчука и его однопартийцев, ведь если он продолжится, то надолго прервет политическую карьеру как самого Виктора Владимировича, так и карьеру видных членов партии ОПЗЖ. Националисты и порохоботы все, как один, станут верещать о том, что Медведчук отдал Донбасс своему куму и предал жизненные интересы незалэжной украинской нации. Проект «ОПЗЖ» придется срочно закрывать, и вновь появиться на политической арене Украины Медведчуку удастся лишь после того, как о его «зашкваре» все забудут (не бесплатно, конечно), но уже под другой вывеской.В эту интересную политическую катавасию азартно и яростно вмешались «звездно-полосатые». Калейдоскоп событий, инициированный американцами, как взбесившаяся карусель, набирал обороты, добавляя пикантности в тот веселый тарарам, что развернулся на Украине в последние две недели. Как я уже упоминал выше, аваковские нацики отоварили Сивохо. За несколько дней до этого, откуда ни возьмись, на Украину явился накачанный и брутальный Арсений Яценюк, который захотел ни много ни мало занять пост директора НБУ. Я предполагаю, что Сеню прислали ребята из МВФ и ЦРУ, чтобы он, заняв пост директора, не допустил объявления дефолта, который решили внаглую объявить вконец оборзевшие предводители туземцев, допустившие крамольную мысль, что белый бвана за океаном слишком занят своими проблемами.А заодно с занятием ответственного поста Яценюк должен как бы невзначай намекнуть Зенелоху и его дружкам-олигархам, что деньги хозяин так и так заберет, так что дергаться и проявлять инициативу, например вести переговоры с русскими, он бы им очень не советовал. Сбежавший было от украинской политической суеты в Испанию Петр Алексеевич был немедленно отправлен американским пинком под зад обратно на Украину, не дав просидеть в Испании даже суток. Ему тоже тонко намекнули, что в отпуск рано, сейчас нужно немедленно защищать идеалы Майдана и демократические достижения с помощью своих телеканалов, дабы в инфополе перебить камлания медведчуковских козлят, которые вдруг решили петь дифирамбы стране-агрессору. Аваков, не теряя драгоценного времени, вывалил на улицы толпы платных нацистов, которые вышли якобы с целью «не допустить прямых переговоров с террористами». Американцы вновь ярко и эффективно показали, кто по-настоящему рулит ситуацией на Украине.Что в этой ситуации предпримет Кремль? Купится ли на обещания? Нет. Ермаку уже дали от ворот поворот. Медведчук уже как минимум полтора года просит Путина об экономических послаблениях и денежных вливаниях, но результата до сих пор так и не достиг. Ему бы посмотреть на соседнюю Белоруссию и Александра Григорьевича, тогда бы он понял, что времена раздачи «ништяков» за хорошие, но пустые слова о братских народах, сотрудничестве и дружбе давно прошли. Кризис и плохая экономическая ситуация? Так русские вас предупреждали, что больше они спасать никого не будут. Сами, ребята, сами. И никакие камлания телеведущих и эффектные включения русских фраз в украинскую речь уже не помогут.Анатолий Урсида