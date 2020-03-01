Излечились от коронавируса
Три новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19 лабораторно подтверждены в Черновицкой области 26 марта. Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
«По результатам проведенных лабораторных анализов мы имеем подтвержденный факт выздоровления еще трех человек, которые переболели этой коронавирусной инфекцией. Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция», — сказал он.
Среди выздоровевших есть один ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.
В то же время, по информации Осачука, 26 марта в Черновицкой области выявлены 5 новых случаев инфицирования.
«Среди новых выявленных фактов инфицирования у нас две женщины и три мужчины, среди них двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Возраст взрослых — до 40 лет», — уточнил глава ОГА.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.
Первый пациент с коронавирусом, который выздоровел, также был из Черновицкой области.
Новости Украины - Сегодня, 10:27 41
«По результатам проведенных лабораторных анализов мы имеем подтвержденный факт выздоровления еще трех человек, которые переболели этой коронавирусной инфекцией. Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция», — сказал он.
Среди выздоровевших есть один ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.
В то же время, по информации Осачука, 26 марта в Черновицкой области выявлены 5 новых случаев инфицирования.
«Среди новых выявленных фактов инфицирования у нас две женщины и три мужчины, среди них двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Возраст взрослых — до 40 лет», — уточнил глава ОГА.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.
Первый пациент с коронавирусом, который выздоровел, также был из Черновицкой области.
Новости Украины - Сегодня, 10:27 41
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