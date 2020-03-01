Специалисты "Луганскводы" за неделю заменили почти 600 м водопроводных сетей

Специалисты государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода" за неделю заменили почти 600 м водопроводных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"За текущую неделю заменено 589 погонных метров трубы", - говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия выполняли замену участков водоводов в Луганске, Стаханове, Перевальске, Ровеньках, Первомайске, Красном Луче и Брянке.

Кроме того, за неделю на сетях водоснабжения были устранены 273 утечки и 689 засоров.

Также специалисты предприятия за отчетный период отобрали 225 проб для анализа качества воды, отклонений по бактериологическим показателям выявлено не было.

"Выполняется подвоз воды в проблемные в плане водоснабжения города Стаханов, Первомайск, Кировск. Всего ходок по подвозу воды – 80, суммарный объем доставленной воды – 382 кубических метра", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на предприятии сообщали, что в 2019 году "Лугансквода" в рамках госпрограммы заменила в регионах ЛНР почти пять км водоводов.

Напомним, специалисты "Луганскводы" в 2018 году в рамках государственных программ заменили в Луганске 24,3 км водоводов, а в городах и районах Республики – более 12 км.

27 марта — Луганск