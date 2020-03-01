Что покупают в Луганске в условиях карантина
Жительница Луганска Светлана показала, какие продукты купила для семьи на 2 недели.
«Я за призыв: «Останься дома!»», — отметила луганчанка.
Женщина посетила рынок и супермаркет, и приобрела продукты, чтобы в условиях угрозы распространения коронавируса не выходить из дома лишний раз.
«Обычно по субботам я делаю закупки. Но эта закупка отличается от моих обычных тем, что это — на 2 недели. Сделала из-за событий в мире. Не потому что я паникую или наша семья, а из-за того, что некоторых продуктов на данный момент нет в магазинах, быстро их разбирают. Вторая причина — это то, что не хочется лишний раз ходить по рынку среди множества людей», — рассказала Светлана, и добавила, что у нее в доме — маленький ребенок.
Она рассказала, что некоторых продуктов на рынке и в супермаркете не оказалось, поэтому их еще придется докупать. В частности, это крупы и куриное филе.
На 2 недели Светлана купила:
батон;
5 пачек чая;
яблоки;
2 лимона;
пекинскую капусту;
16 маленьких пачек сока;
2 упаковки шоколада «Киндер» по 8 порций в каждой;
3 пакета печенья — сладкого и соленого;
сухарики горчичные;
крендельки;
злаковые конфеты;
2 шоколадных яйца с игрушкой внутри;
2 пачки макарон.
Также она приобрела 1 кг домашнего творога за 150 руб. (65 грн по местному курсу на 27.03.2020), пакет ряженки, сыр твердый голландский, 5 плавленых сырков, 6 пачек сливочного масла по 250 г, пакет сметаны.
«Мои огорчения на сегодня: не было круп. В супермаркете оставались дорогие сорта макарон, гречки и риса. Более бюджетные варианты разобрали. Круп не было никаких. Хотела взять манки, овсянки. Зато появился сахар — на прошлой неделе не было», — рассказала луганчанка.
Светлана на 2 недели взяла также 2 кг куриного фарша. Филе, по ее словам, разобрали. Кроме того, она купила 2 десятка яиц и 7 рулонов туалетной бумаги, 4 пальчиковые батарейки. Жительница Луганска отметила, что подорожали яблоки и сахар. Все покупки обошлись в 3400 руб. (1478 грн).
Удобный город - Сегодня, 11:09 73
«Я за призыв: «Останься дома!»», — отметила луганчанка.
Женщина посетила рынок и супермаркет, и приобрела продукты, чтобы в условиях угрозы распространения коронавируса не выходить из дома лишний раз.
«Обычно по субботам я делаю закупки. Но эта закупка отличается от моих обычных тем, что это — на 2 недели. Сделала из-за событий в мире. Не потому что я паникую или наша семья, а из-за того, что некоторых продуктов на данный момент нет в магазинах, быстро их разбирают. Вторая причина — это то, что не хочется лишний раз ходить по рынку среди множества людей», — рассказала Светлана, и добавила, что у нее в доме — маленький ребенок.
Она рассказала, что некоторых продуктов на рынке и в супермаркете не оказалось, поэтому их еще придется докупать. В частности, это крупы и куриное филе.
На 2 недели Светлана купила:
батон;
5 пачек чая;
яблоки;
2 лимона;
пекинскую капусту;
16 маленьких пачек сока;
2 упаковки шоколада «Киндер» по 8 порций в каждой;
3 пакета печенья — сладкого и соленого;
сухарики горчичные;
крендельки;
злаковые конфеты;
2 шоколадных яйца с игрушкой внутри;
2 пачки макарон.
Также она приобрела 1 кг домашнего творога за 150 руб. (65 грн по местному курсу на 27.03.2020), пакет ряженки, сыр твердый голландский, 5 плавленых сырков, 6 пачек сливочного масла по 250 г, пакет сметаны.
«Мои огорчения на сегодня: не было круп. В супермаркете оставались дорогие сорта макарон, гречки и риса. Более бюджетные варианты разобрали. Круп не было никаких. Хотела взять манки, овсянки. Зато появился сахар — на прошлой неделе не было», — рассказала луганчанка.
Светлана на 2 недели взяла также 2 кг куриного фарша. Филе, по ее словам, разобрали. Кроме того, она купила 2 десятка яиц и 7 рулонов туалетной бумаги, 4 пальчиковые батарейки. Жительница Луганска отметила, что подорожали яблоки и сахар. Все покупки обошлись в 3400 руб. (1478 грн).
Удобный город - Сегодня, 11:09 73
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