Ситуация с коронавирусом в Луганской области
На Луганщине состоялось первое заседание Штаба по ликвидации последствий ЧС.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
«Ситуация в области вполне контролируемая: один больной и восемь пациентов с подозрением на COVID-19. Рубежанская городская больница полностью обеспечивает потребность в койко-местах на первую волну заболеваемости, на противодействие второй — привлечем еще три базовые больницы (в городах Северодонецк, Лисичанск и Старобельск), на третью — мобилизуем все свободные кровати в медицинских учреждениях области. И только, если и этого не хватит, будем разворачивать мобильные госпитали. Мы должны быть готовы к быстрому распространению инфекции», — отметила заместитель главы ОГА Наталья Романенко.
Так, вчера, 26 марта, рабочая группа штаба осмотрела четыре объекта, которые могут быть приспособлены для размещения людей в случае обострения ситуации. Кроме того, к системе централизованного теплоснабжения и электричества подключены санаторий-профилакторий «Приволье», который определен как база обсервации контактных лиц.
На заседании Штаба обсудили и вопросы обустройства карантинных постов. Было принято решение, что обеззараживающие мероприятия целесообразно проводить только на трех блокпостах из восьми. Новости Региона - Сегодня, 10:53 167
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
«Ситуация в области вполне контролируемая: один больной и восемь пациентов с подозрением на COVID-19. Рубежанская городская больница полностью обеспечивает потребность в койко-местах на первую волну заболеваемости, на противодействие второй — привлечем еще три базовые больницы (в городах Северодонецк, Лисичанск и Старобельск), на третью — мобилизуем все свободные кровати в медицинских учреждениях области. И только, если и этого не хватит, будем разворачивать мобильные госпитали. Мы должны быть готовы к быстрому распространению инфекции», — отметила заместитель главы ОГА Наталья Романенко.
Так, вчера, 26 марта, рабочая группа штаба осмотрела четыре объекта, которые могут быть приспособлены для размещения людей в случае обострения ситуации. Кроме того, к системе централизованного теплоснабжения и электричества подключены санаторий-профилакторий «Приволье», который определен как база обсервации контактных лиц.
На заседании Штаба обсудили и вопросы обустройства карантинных постов. Было принято решение, что обеззараживающие мероприятия целесообразно проводить только на трех блокпостах из восьми. Новости Региона - Сегодня, 10:53 167
Метки: {keywords}