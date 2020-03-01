Глава ЛНР поздравил ЛНУ имени Даля со 100-летием со дня образования

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил коллектив Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля со 100-летием со дня образования."Сегодня Далевский университет отмечает 100-летний юбилей. Поздравляю коллектив и студентов вуза с этим знаменательным событием! От души желаю научного и творческого потенциала, новых идей, профессиональных достижений, воплощения в жизнь всех задуманных планов и проектов", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.ЛНУ имени Даля ведет свою историю с 27 марта 1920 года, когда во исполнение декрета Совета Народных Комиссаров "О срочном выпуске инженеров-специалистов" был создан Луганский народный техникум.В 2001 году университету присвоено имя уроженца Луганска, выдающегося этнографа, писателя и военного врача Владимира Даля. С тех пор университет также называется Далевским.27 марта — Луганск