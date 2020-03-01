"Лугансквода" к вечеру возобновит водоснабжение Изварино и Родаково

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" к вечеру возобновит водоснабжение поселка Изварино и поселка городского типа Родаково, прекращенное из-за проведения ремонтных работ на разводящих сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Из-за утечки по улице Клубная в Изварино 27 марта с 09.00, ориентировочно, до 18.00 прекращена подача воды жителям всего поселка. По окончанию ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

"В связи с ремонтными работами на разводящей сети по улице Садовой в Родаково с 17.30 26 марта перекрыто водоснабжение в северную часть поселка. Завершить ремонт планируется к вечеру 27 марта, после чего водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме", - добавили в "Луганскводе".

На предприятии принесли извинения абонентам за доставленные неудобства и призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

27 марта — Луганск