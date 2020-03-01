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В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом

Sergey Сегодня, 12:000Новости
В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев, передает РИА Новости.
"В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии", - сказал Развожаев, слова которого приводит пресс-служба правительства.

По его словам, пациенты получают необходимое лечение в городской инфекционной больнице.
"Госпитализированы с соблюдением всех норм инфекционной безопасности в отдельные боксы. Диагноз подтвержден по результатам лабораторных исследований. Состояние заболевших медики оценивают удовлетворительно, течение заболевания бессимптомное", - сказал глава города.
При этом, по его словам, эти люди не сообщили о себе, их выявили работники штаба. "Еще раз призываю всех - не подвергайте жизнь окружающих опасности и своевременно сообщайте о себе", - отметил Развожаев.

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