В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом

"В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии", - сказал Развожаев, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Фото: РИА НовостиПервые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев, передает РИА Новости.По его словам, пациенты получают необходимое лечение в городской инфекционной больнице."Госпитализированы с соблюдением всех норм инфекционной безопасности в отдельные боксы. Диагноз подтвержден по результатам лабораторных исследований. Состояние заболевших медики оценивают удовлетворительно, течение заболевания бессимптомное", - сказал глава города.При этом, по его словам, эти люди не сообщили о себе, их выявили работники штаба. "Еще раз призываю всех - не подвергайте жизнь окружающих опасности и своевременно сообщайте о себе", - отметил Развожаев.