Социально незащищенные семьи в Славянске получают помощь
27 марта сотрудники управления социальной защиты населения Славянска развезли продуктовые наборы социально незащищенным семьям.
Об этом ВВ сообщает со ссылкой на пресс-службу Славянского горсовета.
Как рассказал городской голова Вадим Лях, в связи с введением карантина и чрезвычайного положения Славянской городским советом было принято решение о помощи социально незащищенным слоям населения.
Так, 775 пакетов получат социально незащищенные семьи и 1500 пакетов — пожилые люди. Стоимость одного пакета составляет около 260 гривень, в который входят продукты первой необходимости: мука, масло, консервы, чай.
Сегодня семьи с детьми получили свои продуктовые наборы. На следующей неделе одинокие пожилые люди, которым больше 80 лет, также получат помощь.
Управление социальной защиты принимает заявки от людей, которые не попадают под категорию социально незащищенных, но тем не менее нуждаются в помощи. Новости Донецка - Сегодня, 14:43 65
Об этом ВВ сообщает со ссылкой на пресс-службу Славянского горсовета.
Как рассказал городской голова Вадим Лях, в связи с введением карантина и чрезвычайного положения Славянской городским советом было принято решение о помощи социально незащищенным слоям населения.
Так, 775 пакетов получат социально незащищенные семьи и 1500 пакетов — пожилые люди. Стоимость одного пакета составляет около 260 гривень, в который входят продукты первой необходимости: мука, масло, консервы, чай.
Сегодня семьи с детьми получили свои продуктовые наборы. На следующей неделе одинокие пожилые люди, которым больше 80 лет, также получат помощь.
Управление социальной защиты принимает заявки от людей, которые не попадают под категорию социально незащищенных, но тем не менее нуждаются в помощи. Новости Донецка - Сегодня, 14:43 65
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