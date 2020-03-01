Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Сегодня Далевский университет отмечает 100-летний юбилей.

verter Сегодня, 15:1522Новости
Сегодня Далевский университет отмечает 100-летний юбилей.
Луганский национальный университет имени В. Даля — старейшее образовательное учреждение Донбасса — ведет свою историю с 27 марта 1920 года.
За 100 лет истории вуз прошел долгий и трудный путь от Луганского рабочего техникума до университета: пережил становление, закрытие в 1934 году, вновь открытие в 1939, эвакуацию в Омск, возвращение в разрушенный Ворошиловград, восстановление, превращение в ведущий машиностроительный вуз страны, который был кузницей производственных кадров Советского Союза.

Имя Владимира Ивановича Даля присвоено учебному заведению в 2001 году и символизирует универсальность, присущую многогранной личности нашего великого земляка — этнографа, лексикографа, писателя, военного врача, инженера и изобретателя.

Поздравляем студентов, преподавателей и выпускников ВУЗа! Культура - Сегодня, 12:39 66

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: