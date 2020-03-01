Активисты ОД "ЛЭС" передали гумпомощь семье погибшего военнослужащего Народной милиции ЛНР

Активисты общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") передали гуманитарную помощь семье погибшего военнослужащего Народной милиции ЛНР Александра Конотопа из Славяносербска. Об этом сообщили в пресс-службе движения."27 марта депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Луганский экономический союз" Олег Дадонов и председатель Славяносербского территориального отделения движения Ольга Керланова посетили в Славяносербске семью погибшего военнослужащего Народной милиции ЛНР Александра Конотопа и передали ей гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.В пресс-службе ОД "ЛЭС" уточнили, что семья погибшего военнослужащего состоит из четырех человек – супруги и троих детей, двое из которых несовершеннолетние, а семилетний сын имеет инвалидность."Дадонов вручил вдове военнослужащего гуманитарную помощь от ОД "ЛЭС", Федерации профсоюзов ЛНР и Международного Комитета Красного Креста: одежду, набор гигиенических средств и сладкие подарки", – отметили в общественном движении."Сегодня мы привезли гуманитарную помощь семье погибшего военнослужащего Народной милиции ЛНР. Кроме того, мы берем эту семью на сопровождение для оказания помощи по сбору документов на социальные выплаты, оформлению льгот и присвоению статуса семьи погибшего военнослужащего в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики", – рассказал Дадонов.27 марта — Луганск