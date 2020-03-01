Спецгашение блока марок к 100-летию ЛНУ имени Даля прошло в вузе в день его юбилея (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦСпециальное гашение блока художественных почтовых марок "100 лет высшему образованию Донбасса", посвященного юбилею Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля, прошло в вузе. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В спецгашении приняли участие министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Олег Фетисов, его первый заместитель Юрий Першиков, ректор ЛНУ имени Даля Виктор Рябичев, ветеран труда, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники ЛНУ Валерий Яковенко, ветеран труда, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой транспортных систем ЛНУ Григорий Нечаев, выпускница ЛНУ, общественный деятель, заместитель декана по воспитательной работе факультета управления Екатерина Гутько."Сегодня для нас огромный праздник – один из старейших вузов Республики празднует свой столетний юбилей, - сказал Рябичев. - Это нелегкий, непростой, это трудный, тернистый путь. Наш университет прошел большие этапы. Это огромная заслуга наших ученых, которые работают сейчас и которых нет. Я приклоняю голову перед нашим научным сообществом. Спасибо вам. Потому что это вы своими руками сделали наш университет. И, я надеюсь, мы и в дальнейшем будем продолжать свою работу делать так, как никто не мог".Обращаясь к коллективу университета, Фетисов отметил, что знания, полученные им во время обучения в Далевском вузе, значительно помогли в дальнейшей самореализации."Профессорско-преподавательскому составу, конечно же, большого терпения и крепкого здоровья в подготовке и учении нынешних кадров. А всем молодым людям, которые пришли в этот вуз, чтобы они продолжили славные вековые традиции нашего одного из лучших вузов", - добавил министр.В свою очередь Першиков подчеркнул, что введенные в обращение художественные марки отображают основные вехи истории университета."Мне, действительно, очень приятно в этот день находиться перед вами. Мне очень приятно, что университет, который исконно сегодня является главным высшим образовательным учреждением на Донбассе, отмечает такую серьезную дату в своей истории", - сказал он.Первый замминистра отметил, что Далевский вуз, пережив две войны, сохранил высокий уровень подготовки кадров и дал различным отраслям высококлассных специалистов."Если есть такие научные, интеллектуальные центры, мы всегда можем говорить, что у нашей Республики, у нашего государства есть будущее", - добавил Першиков.Кроме того, после церемонии специального гашения руководитель Минкомсвязи и его первый заместитель получили медали "100 лет ЛНУ имени Владимира Даля" и памятные подарки.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил коллектив ЛНУ имени Даля со 100-летием со дня образования.ЛНУ имени Даля ведет свою историю с 27 марта 1920 года, когда во исполнение декрета Совета Народных Комиссаров "О срочном выпуске инженеров-специалистов" был создан Луганский народный техникум.В 2001 году университету присвоено имя уроженца Луганска, выдающегося этнографа, писателя и военного врача Владимира Даля. С тех пор университет также называется Далевским.27 марта — Луганск