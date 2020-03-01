В Северодонецке в воскресенье перейдут на летнее время. Луганчанам — не беспокоиться



Переход на летнее и зимнее время в Украине проводится уже более 20 лет согласно постановлению Кабинета министров. Считается, что это позволяет экономить электроэнергию.

Отметим, что переход с летнего времени на зимнее и обратно осуществляется более чем в 100 странах мира.

В Луганске, где принято московское время, как и в России, переход с зимнего на летнее время и обратно — не осуществляется.

Новости Украины - Сегодня, 15:26 63 В Украине, чтобы перейти на летнее время, нужно перевести стрелки часов ночью с 29 на 30 марта в 3 часа утра. Необходимо переместить стрелку на один час вперед.Переход на летнее и зимнее время в Украине проводится уже более 20 лет согласно постановлению Кабинета министров. Считается, что это позволяет экономить электроэнергию.Отметим, что переход с летнего времени на зимнее и обратно осуществляется более чем в 100 странах мира.В Луганске, где принято московское время, как и в России, переход с зимнего на летнее время и обратно — не осуществляется.Новости Украины - Сегодня, 15:26 63

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