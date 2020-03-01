В Луганске опровергают слухи из соцсетей об «антивирусных» рейдах полиции



В Минкомсвязи рассказали, что в настоящее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Было выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности. В частности, распространяется фейковая новость о том, что полиция проводит рейдовые мероприятия и будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Кроме того, наказанию якобы могут быть подвергнуты директора образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат присутствие учеников», — говорится в сообщении.

В Минкомсвязи напомнили, что за распространение под видом достоверных сведений заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

В ведомстве призвали жителей быть бдительными и доверять только проверенным источникам информации. Политика - Сегодня, 14:51 182 Министерство связи и массовых коммуникаций опровергло распространяемые в соцсетях слухи о якобы проведении сотрудниками органов внутренних дел «антивирусных» рейдов.В Минкомсвязи рассказали, что в настоящее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.«Было выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности. В частности, распространяется фейковая новость о том, что полиция проводит рейдовые мероприятия и будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Кроме того, наказанию якобы могут быть подвергнуты директора образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат присутствие учеников», — говорится в сообщении.В Минкомсвязи напомнили, что за распространение под видом достоверных сведений заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.В ведомстве призвали жителей быть бдительными и доверять только проверенным источникам информации. Политика - Сегодня, 14:51 182

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