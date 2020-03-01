Организация "Милосердие" временно ввела новый режим работы с обращениями граждан

Общественная организация (ОО) "Милосердие" временно ввела новый режим работы с обращениями граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщили в организации.

"С целью проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также во исполнение указа главы Луганской Народной Республики от 13 марта 2020 года № УГ – 160/20 "О введении режима повышенной готовности" и указа главы Луганской Народной Республики от 23 марта 2020 года № УГ -181/20 "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" общественная организация "Милосердие" временно вводит новый режим работы с обращениями граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

"Лица, записавшиеся на прием в общественную организацию "Милосердие" на 1, 8, 15, 22 и 29 апреля (по средам), с целью недопущения скопления граждан, находящихся в группе риска заражения короновирусной инфекцией (COVID-19), должны узнать новую дату и время подачи документов по телефонам 072-102-60-93 и 095-821-41-48 (работают по будним дням с 10.00 до 15.00). Прием будет проводиться в ту же неделю, которая назначена ранее, но в точную дату и время, позволяющие избежать контактов с другими посетителями", - проинформировали в организации.

Там уточнили, что эта мера касается тех, кто был записан на прием в ОО "Милосердие" ранее, а новая запись начнется с 3 июня 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 465 тыс. человек, из них более 21 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

Ранее глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

Напомним, ранее с целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

27 марта — Луганск