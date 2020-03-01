Аграрии засеяли яровыми и зернобобовыми культурами 69% запланированных площадей

Аграрии Республики засеяли 69% запланированных площадей яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"Сельхозтоваропроизводители Луганской Народной Республики по состоянию на 27 марта 2020 года выполнили плановое задание сева ранних зерновых и зернобобовых культур в текущем году на 69%", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе уточнили, что в настоящее время сев ранних культур практически завершили хозяйства Луганска и отдельных территорий Станично-Луганского и Краснодонского районов.

"Погодные условия вносят свои коррективы в выполнение планов проведения полевых работ. Поэтому, вопросы своевременного и качественного проведения посевной кампании текущего года находятся на постоянном контроле у Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики", - подчеркнули в ведомстве.

Весенние полевые работы аграрии Республики начали 28 февраля, по состоянию на 23 марта было засеяно яровыми и зернобобовыми культурами 55% запланированных площадей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщал, что аграрии подготовили к посевной кампании 85% тракторов и 90% почвообрабатывающей техники.

Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов заявлял, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из основных целей Республики.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР сообщали, что государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Аграрный фонд" в соответствии с постановлением Правительства Республики начало сбор заявок на обеспечение сельхозтоваропроизводителей ЛНР товарно-материальными ценностями для проведения весенних полевых работ.

27 марта — Луганск