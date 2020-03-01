Сотрудники МВД ликвидировали канал распространения наркотиков на территории ЛНР

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД ЛНР пресекли деятельность жителя Луганска, распространявшего на территории Республики наркотические средства и психотропные вещества. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД ЛНР в ходе ряда оперативных мероприятий ликвидировали преступную схему бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Луганска и Краснодона", – говорится в сообщении.

В ЦОС МВД уточнили, что в перечень распространяемых веществ входили такие запрещенные средства как амфетамин, каннабис, МДМА (экстази), мефедрон и альфа-соли.

"После получения информации о распространении наркотических средств и психотропных веществ с помощью интернет-мессенджера Telegram было установлено, что его создателем и руководителем является уроженец Ровеньков 1982 года рождения, который проживал в Луганске", – отметили в правоохранительном ведомстве.

Для получения доказательной базы сотрудники ОБНОН провели широкий спектр мероприятий, в том числе с использованием оперативно-технических средств, после чего подозреваемый был задержан.

По месту его проживания были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества, электронные весы, на которых имеются остатки наркотиков, а также различные предметы, используемые для фасовки и упаковки наркотических средств. Кроме того, правоохранители изъяли мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей незаконную деятельность, и стартовые пакеты, которые использовались для создания интернет-кошельков, куда переводились денежные средства. Также были обнаружены фотографии с указанием геолокаций закладок наркотиков, где сотрудники полиции изъяли несколько предназначенных для сбыта свертков с наркотическими средствами и психотропными веществами.

"Сотрудники ОБНОН МВД ЛНР проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к поставке наркотиков на территорию Луганской Народной Республики и их распространению через интернет-ресурсы", – добавили в МВД.

Ранее в ЦОС сообщали, что сотрудники ОБНОН МВД ЛНР пресекли деятельность двух жителей Алчевска, распространявших на территории Республики доставленные из Украины наркотические средства и психотропные вещества.

В правоохранительном ведомстве также информировали, что сотрудники Министерства внутренних дел ЛНР перекрыли канал поставки на территорию Республики метадона с Украины.

Ранее правоохранители ЛНР перекрыли канал поставки в Республику психотропов из Украины.

27 марта — Луганск