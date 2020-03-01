Комиссия при Правительстве приняла ряд решений по предотвращению распространения COVID-19

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 465 тыс. человек, из них более 21 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.ЧСПК, в состав которой вошли руководители ключевых министерств и профильных ведомств Республики, проводит заседания ежедневно."Оперативно реагируя на быстроменяющуюся эпидобстановку в мире, комиссией уже были приняты решения о переводе всех учреждений образования на дистанционное обучение, о введении запрета на участие детей в массовых мероприятиях, а также о временном приостановлении деятельности предприятий ресторанного хозяйства (ресторанов, столовых, кафе, кальянных и других заведений), кроме работ по приготовлению и доставке готовых блюд", - напомнили в пресс-службе.Члены комиссии обсудили также вопрос снятия льгот на проезд в общественном транспорте для учащихся и студентов на период осуществления дистанционного обучения."Правительство в очередной раз обращается к жителям Республики с просьбой придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения и следовать ограничениям, принятым чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией", - призвали в Правительстве.В пресс-службе напомнили, что жителям Республики рекомендуется не посещать многолюдные места, без особой надобности не выезжать за пределы Республики, учащимся и пожилым людям по возможности не покидать свои дома, соблюдать личную гигиену.Ранее глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.Правительство Республики приняло постановление "О чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики".С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.27 марта — Луганск