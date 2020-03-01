Православные священники провели крестный ход вокруг Луганска против коронавируса (ФОТО)

Священнослужители Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) совершили крестный ход вокруг Луганска с молитвами об исцелении заболевших и о помощи врачам, борющимся с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 465 тыс. человек, из них более 21 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.Крестный ход свершен после молебного пения "возносимого во время распространения вредоносного поветрия", которое прошло в Свято-Петропавловском кафедральном соборе столицы ЛНР по благословению Высокопреосвященнейшего Митрофана, митрополита Луганского и Алчевского. В своих молитвах священники и миряне просили об исцелении заболевших и о помощи врачам, борющимся с угрозой распространения COVID-19."Во исполнение благословения священноначалия, в связи с распространением коронавирусной инфекции в эти дни мы усугубляем наши молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от "губительного поветрия и смертоносныя язвы". У поклонных крестов на въездных дорогах в город священнослужители вознесли молитвы, осеняя город и его жителей чудотворными образами, ковчегами с частицами мощей святых угодников и окропляя святой водой", — рассказали в секретариате Луганской епархии УПЦ."Исконно святая православная Церковь была на духовной передовой в борьбе с неустроениями, которые бывают в обществе, - это войны и различные моры. И, естественно, у церкви есть многовековой опыт преодоления этих проблем. Во-первых, мы консолидируем общую молитву от всякого злого поветрия, разрушительного вируса, который сегодня покрывает весь мир. Во-вторых, мы проводим службы с водосвятием, которые помогают нам создать некое духовное пространство в борьбе вот с этой бедой", — отметил руководитель отдела религиозного образования Луганской епархии, настоятель столичного храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" протоиерей Александр Пономарев.Он рассказал, что клиры храмов тщательно соблюдают все рекомендации Священного Синода Украинской православной церкви о гигиене."Мы призываем всех людей молиться дома, молиться в храмах, чтобы нас Господь помиловал, дал нам силы преодолеть это испытание, как это испытание мы преодолевали в тяжелый 2014 год. И тогда Господь не оставит нас, наш народ богоизбран и может преодолеть любые трудности – только не надо паниковать. Нужно соблюдать то, что рекомендуют врачи, и не отказываться от своей православной веры", — добавил священник, призвав горожан помогать друг другу.Ранее глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.Напомним, ранее с целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.27 марта — Луганск