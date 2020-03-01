В зоне ООС объявили режим «КРАСНЫЙ»! С завтрашнего утра полностью закроют въезд в Луганскую и Донецкую область из других регионов Украины.



В связи с карантином из-за пандемии коронавируса COVID-19 Донецкую и Луганскую области Украины закроют на въезд с других регионов.

Запрещается въезд в области лицам без местной регистрации. Местным жителям запрещается покидать пределы областей. Ограничений и дополнительных блок-постов по городам не предусмотрено. Ограничения касаются только въезда и выезда из областей. Ввоз товаров для населения не ограничивается, но будут проверки грузов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что ограничение въезда в зоне проведения операции Объединенных сил с Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей начнет действовать с 28-го марта 2020-го года.

«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений”, — сказано в сообщении.

Новости Региона - Сегодня, 18:36 358 Распоряжением командующего ООС №0563 от 27.03.2020 по Донецкой и Луганской областям с 8 часов утра 28 марта вводится режим «Красный».В связи с карантином из-за пандемии коронавируса COVID-19 Донецкую и Луганскую области Украины закроют на въезд с других регионов.Запрещается въезд в области лицам без местной регистрации. Местным жителям запрещается покидать пределы областей. Ограничений и дополнительных блок-постов по городам не предусмотрено. Ограничения касаются только въезда и выезда из областей. Ввоз товаров для населения не ограничивается, но будут проверки грузов.Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.Уточняется, что ограничение въезда в зоне проведения операции Объединенных сил с Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей начнет действовать с 28-го марта 2020-го года.«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений”, — сказано в сообщении.Новости Региона - Сегодня, 18:36 358

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