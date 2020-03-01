Общественники Первомайска провели акцию в память о героическом земляке Иване Чернопятко (ФОТО)

Представители Первомайского теротделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали жителям города более 150 буклетов, рассказывающих о жизни и подвиге своего земляка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Ивана Чернопятко. Об этом сообщили в пресс-центре территориального отделения движения."В рамках акции "Горжусь своими земляками", действующей на территории Первомайска по инициативе местного территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", активисты теротделения вспоминали своего соотечественника, Героя Советского Союза Чернопятко Ивана Давидовича", - рассказали организаторы акции.В ходе мероприятия ребята раздали жителям и гостям города более 150 буклетов с информацией о нем."С каждым днем отдаляются от нас трагические и героические годы Великой Отечественной войны. Но мы обязаны всегда помнить и чтить всех героев, сражавшихся за Родину, приближавших час Победы. Мы гордимся тем, что родились на одной земле с людьми, чьи подвиги навсегда оставили след в истории человечества", - подчеркнула член исполкома Первомайского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анжелика Левицкая.Иван Чернопятко родился 11 сентября 1914 года в селе Нижнее Луганской области. Командир взвода маневренной группы 59-го Посьетского пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа войск Народного комиссариата внутренних дел СССР, младший командир. За умелое командование подразделением при защите границы Советского Союза, личную храбрость и стойкость Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 года младшему командиру Чернопятко Ивану Давидовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 11 декабря 1947 года майор Чернопятко погиб в авиационной катастрофе.27 марта — Луганск