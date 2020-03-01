Синоптики прогнозируют 28 марта в ЛНР до 17 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 28 марта будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 17 градусов тепла днем, местами возможны сильные порывы ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 27 марта до 21.00 28 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков; ветер восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 12-17 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 14-16 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов тепла ночью до 13-15 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 28 марта метеорологи отмечали в 1987 году – минус 11,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1983 году и составляла плюс 22,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 28 марта – 05.40, время захода – 19.19. Продолжительность светового дня составит 13 часов 39 минут.

По предварительному прогнозу, 29-30 марта сохранится теплая и ветреная погода.

27 марта — Луганск