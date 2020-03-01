В Москве умерла пациентка с коронавирусом

"При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", — говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Илья ПиталевВ Москве умерла 56-летняя пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19, передает РИА Новости.Отмечается, что у женщины не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая.По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 465 тысяч человек, 21 тысяча умерли.В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, трое умерли.