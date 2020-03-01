ВСУ обстреляли Березовское, когда СЦКК фиксировал там последствия предыдущего обстрела (ФОТО)

Киевские силовики обстреляли село Березовское в то время, когда представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР фиксировали там последствия обстрела, произошедшего накануне. Об этом передает корреспондент ЛИЦ.В результате обстрела со стороны ВСУ 26 марта в Березовском были повреждены два жилых домостроения.Сегодня киевские силовики открыли огонь в тот момент, когда прибывшая в село группа представителей ЛНР в СЦКК, Генпрокуратуры Республики и журналисты начали обследовать одну из воронок, оставленную снарядом ВСУ в поле вблизи жилых домов. Все участники группы в целях безопасности оперативно покинули место происшествия."Вооруженные формирования Украины открыли огонь из БМП-2. Произведено не менее 50 выстрелов", - сообщил сотрудник представительства ЛНР в СЦКК Захар Лысокобылко.Он отметил, что информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате обстрела уточняется."Несмотря на достигнутое перемирие, украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения", - констатировал сотрудник пресс-службы управления Народной милиции Республики Дмитрий Медведев.Жители Березовского констатировали, что с начала 2020 года подобные обстрелы со стороны ВСУ стали обычным явлением."Вот раньше, в прошлом году, были перемирия - "хлебное", "школьное" там, и другие - так тихо было, а сейчас у нас тут нет никакого перемирия вот уже который месяц", - сказал житель обстрелянного киевскими силовиками дома Виктор Лянга."Это (в этот раз стреляла) БМПшка, она часто тут бьет, она выскочила, отстрелялась и смылась, она быстро бегает. В последнюю неделю мы уже не можем высунуть из хаты носа", - рассказал он.Жена Виктора Назиля отметила, что жители села живут в отчаянии, так как надежды на прекращение огня уже ни у кого не осталось."Обстрелы, обстрелы, и в день по несколько раз. Выйти боишься, только выйдешь – и опять обстрел, взрывы такие, что невыносимо", - констатировала она.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".27 марта — Луганск