Киев отказался провести обмен пленными 29 марта - Дейнего

Украинская сторона в ходе видеоконференции Контактной группы отказалась провести 29 марта обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

В комментарии по итогам состоявшейся 26 марта видеоконференции участников Контактной группы он отметил, что "украинская сторона ещё на этапе выполнения обязательств, закреплённых в протоколе заседания (Контактной группы) от 11 марта, начала шельмовать со списками на обмен удерживаемых Киевом лиц", в результате чего к началу переговоров "из заявленного Украиной вначале количества в 51 человек списки "рассосались" до 16 человек".

"В итоге в ходе бурного обсуждения на видеоконференции (26 марта) на стол лёг список тех, кого можно обменять уже сейчас. 19 человек были готовы отдать Республики уже 29 марта 2020 года, 16 человек могла бы отдать Украина. Но даже этот список Украина отказалась скрепить своими подписями, и теперь эти люди продолжат находиться в местах лишения свободы до тех пор, пока Украина не накопит достаточное количество политической воли, чтобы поставить свою подпись под согласованным списком и забрать своих людей, отдав нам наших", - сообщил Дейнего.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом, первый за два года, состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс проходил при мониторинге со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 марта — Луганск