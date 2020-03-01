В Луганске приостанавливают работу кафе и ресторанов, введен запрет на участие детей в массовых мероприятиях



ЧСПК, в состав которой вошли руководители ключевых министерств и профильных ведомств Республики, проводит заседания ежедневно.

«Оперативно реагируя на быстроменяющуюся эпидобстановку в мире, комиссией уже были приняты решения о переводе всех учреждений образования на дистанционное обучение, о введении запрета на участие детей в массовых мероприятиях, а также о временном приостановлении деятельности предприятий ресторанного хозяйства (ресторанов, столовых, кафе, кальянных и других заведений), кроме работ по приготовлению и доставке готовых блюд», — напомнили в пресс-службе.

Члены комиссии обсудили также вопрос снятия льгот на проезд в общественном транспорте для учащихся и студентов на период осуществления дистанционного обучения.

«Правительство в очередной раз обращается к жителям Республики с просьбой придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения и следовать ограничениям, принятым чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией», — призвали в Правительстве.

В пресс-службе напомнили, что жителям рекомендуется не посещать многолюдные места, без особой надобности не выезжать за пределы ЛНР, учащимся и пожилым людям по возможности не покидать свои дома, соблюдать личную гигиену. Удобный город - Сегодня, 22:02 20 В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия (ЧСПК) приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.ЧСПК, в состав которой вошли руководители ключевых министерств и профильных ведомств Республики, проводит заседания ежедневно.«Оперативно реагируя на быстроменяющуюся эпидобстановку в мире, комиссией уже были приняты решения о переводе всех учреждений образования на дистанционное обучение, о введении запрета на участие детей в массовых мероприятиях, а также о временном приостановлении деятельности предприятий ресторанного хозяйства (ресторанов, столовых, кафе, кальянных и других заведений), кроме работ по приготовлению и доставке готовых блюд», — напомнили в пресс-службе.Члены комиссии обсудили также вопрос снятия льгот на проезд в общественном транспорте для учащихся и студентов на период осуществления дистанционного обучения.«Правительство в очередной раз обращается к жителям Республики с просьбой придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения и следовать ограничениям, принятым чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией», — призвали в Правительстве.В пресс-службе напомнили, что жителям рекомендуется не посещать многолюдные места, без особой надобности не выезжать за пределы ЛНР, учащимся и пожилым людям по возможности не покидать свои дома, соблюдать личную гигиену. Удобный город - Сегодня, 22:02 20

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