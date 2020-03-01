Вокруг Луганска совершили Крестный ход с молитвами об исцелении заболевших и о помощи врачам, борющимся с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. ВИДЕО. ФОТО



Об этом журналисты сообщил настоятель луганского храма святого апостола Андрея Первозванного прот. Владимир Чесноков.

27 марта, по благословению Высокопреосвященнейшего Митрофана, митрополита Луганского и Алчевского, секретарь епархии архим. Макарий (Любавцев) в сослужении городского духовенства совершил молебен и Крестный ход вокруг города с местночтимыми мконами и мощами святых угодников Божиих.

Во исполнение благословения священноначалия, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в эти дни мы усугубляем наши молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от «губительного поветрия и смертоносныя язвы».

Перед началом Крестного хода, в Свято-Петропавловском кафедральном соборе было совершено молебное пение «возносимое во время распространения вредоносного поветрия», за которым просили об исцелении недужных и о помощи врачам, боющихся с пандемией.

У поклонных крестов на въезде в город Луганск, священнослужители возносили молитвы, осеняя город и его жителей чудотворными образами, ковчегами с частицами мощей святых угодников и окропляя святой водой.

«Исконно святая православная Церковь была на духовной передовой в борьбе с неустроениями, которые бывают в обществе, — это войны и различные моры. И, естественно, у церкви есть многовековой опыт преодоления этих проблем. Во-первых, мы консолидируем общую молитву от всякого злого поветрия, разрушительного вируса, который сегодня покрывает весь мир. Во-вторых, мы проводим службы с водосвятием, которые помогают нам создать некое духовное пространство в борьбе вот с этой бедой», — отметил руководитель отдела религиозного образования Луганской епархии, настоятель столичного храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» протоиерей Александр Пономарев.

Он рассказал, что клиры храмов тщательно соблюдают все рекомендации Священного Синода Украинской православной церкви о гигиене.

«Мы призываем всех людей молиться дома, молиться в храмах, чтобы нас Господь помиловал, дал нам силы преодолеть это испытание, как это испытание мы преодолевали в тяжелый 2014 год. И тогда Господь не оставит нас, наш народ богоизбран и может преодолеть любые трудности — только не надо паниковать. Нужно соблюдать то, что рекомендуют врачи, и не отказываться от своей православной веры», — добавил священник, призвав горожан помогать друг другу.

Культура - Сегодня, 20:55 96 Священнослужители Украинской православной церкви совершили Крестный ход вокруг Луганска с молитвами об исцелении заболевших и о помощи врачам, борющимся с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.Об этом журналисты сообщил настоятель луганского храма святого апостола Андрея Первозванного прот. Владимир Чесноков.27 марта, по благословению Высокопреосвященнейшего Митрофана, митрополита Луганского и Алчевского, секретарь епархии архим. Макарий (Любавцев) в сослужении городского духовенства совершил молебен и Крестный ход вокруг города с местночтимыми мконами и мощами святых угодников Божиих.Во исполнение благословения священноначалия, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в эти дни мы усугубляем наши молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от «губительного поветрия и смертоносныя язвы».Перед началом Крестного хода, в Свято-Петропавловском кафедральном соборе было совершено молебное пение «возносимое во время распространения вредоносного поветрия», за которым просили об исцелении недужных и о помощи врачам, боющихся с пандемией.У поклонных крестов на въезде в город Луганск, священнослужители возносили молитвы, осеняя город и его жителей чудотворными образами, ковчегами с частицами мощей святых угодников и окропляя святой водой.«Исконно святая православная Церковь была на духовной передовой в борьбе с неустроениями, которые бывают в обществе, — это войны и различные моры. И, естественно, у церкви есть многовековой опыт преодоления этих проблем. Во-первых, мы консолидируем общую молитву от всякого злого поветрия, разрушительного вируса, который сегодня покрывает весь мир. Во-вторых, мы проводим службы с водосвятием, которые помогают нам создать некое духовное пространство в борьбе вот с этой бедой», — отметил руководитель отдела религиозного образования Луганской епархии, настоятель столичного храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» протоиерей Александр Пономарев.Он рассказал, что клиры храмов тщательно соблюдают все рекомендации Священного Синода Украинской православной церкви о гигиене.«Мы призываем всех людей молиться дома, молиться в храмах, чтобы нас Господь помиловал, дал нам силы преодолеть это испытание, как это испытание мы преодолевали в тяжелый 2014 год. И тогда Господь не оставит нас, наш народ богоизбран и может преодолеть любые трудности — только не надо паниковать. Нужно соблюдать то, что рекомендуют врачи, и не отказываться от своей православной веры», — добавил священник, призвав горожан помогать друг другу. Культура - Сегодня, 20:55 96

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