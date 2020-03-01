Индийский карантин

Как индийские сотрудники правопорядка разъясняют гражданам необходимость соблюдения карантина.PS. В Британии заразился Борис Джонсон, который ранее предлагал всем переболеть, но под давлением ЕС и Франции, был вынужден принимать меры. Министр здравоохранения Британии тоже заразился.Правда теперь Борис Джонсон уже помалкивает на тему необходимости всем переболеть и "выработать у нации иммунитет".PS2. В Германии "наступает коммунизм":У нас наступает коммунизм! За свет, газ, воду, телефон, интернет можно не платить вообще. За квартиру, офис, торговую площадь тоже.Разрывать договора аренды запрещено. Выселять категорически запрещено. Нельзя даже посылать знаментые наши "манунги"- предупреждения.Домовладельцам и арендодателям исчезнувшие доходы компенсирует специальный фонд. Он же и даст им кредит на почти беспроцентных условиях.Банкротить компании теперь запрещено. Уголовная ответственность управляющих за банкротство отменена.Судебным приставам отказано в праве посещать жилье или офисы должников.Всех работников частной компании, кроме гендиректора, можно передать на попечение государству: они будут год получать 60 до 67% от своего предыдущего нетто- дохода.Соцвыплаты по их зарплатам тоже берет на себя государство.При этом большинству жителей Германии на работу ходить не нужно.Более того, все, кто получает деньги по программе т.н. "сокращенной работы", смогут одновременно по-настоящему трудиться в сельском хозяйстве, логистических структурах, на производстве продуктов питания и других жизненно важных товаров: при этом, сколько б они там не получали, их "сокращенка" не уменьшится.Такую же льготу предоставляют студентам, получающим стипендии.Школьникам не надо посещать классы. Студентам запрещены учебные заведения.Из тюрем выпускают многих общественно не опасных заключенных. Причем обещают, "когда все закончится", обратно за решетку их не сажать.Налоговую декларацию сдавать пока не надо вообще никому.Детские сады становятся бесплатными для всех детей с 1 апреля ( по крайней мере, в окружающей Берлин земле Бранденбург).Каждой малой компании обещают безвозмездную помощь. До 5 человек работающих - 9000 евро в квартал. До 10 человек - 15 000 ежеквартально. Кто побольше - до 25% годового оборота в течение года.Художникам, поэтам, артистам, режиссерам и просто самозанятым срочно выплатят по 5 000 евро и отправят на социал, но в особо щадящем режиме.Социальная помощь, как и доплата от "социала" за квартиру становятся доступны каждому. Отменяется проверка накоплений, имущества и доходов при регистрации человека в ведомстве ( это вообще нечто невообразимое немецкому чиновнику!) и оценка размеров его жилья на соответствие нормам для получения пособия.Все или почти все гиганты рынка будут частично или полностью национализированы. Банки получат "небесный манн" в таких размерах, что их пока боятся называть.Где же ты, дорогой Никита Сергеевич?!! Нынешнее поколение таки будет жить при коммунизме!Но почему-то страшно этим не довольно.https://www.facebook.com/photo... - цинкБорис Рожин