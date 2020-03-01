Минск согласовал с Москвой вывоз белорусов из третьих стран

Фото: © Нина Зотина / РИА НовостиБелоруссия и Россия согласовали алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран из-за прекращения авиасообщения из России в аэропорты других государств в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.Об этом сообщили в посольстве Белоруссии в Москве, передает RT.Отмечается, что «вывоз белорусских граждан из третьих стран будет осуществляться наравне с российскими гражданами на основании эвакуационных списков», подготовленных белорусскими загранучреждениями по обращениям граждан, которые находятся за рубежом.В дипмиссии сообщили, что из аэропортов Домодедово и Шереметьево предусмотрен транзит в Белоруссию регулярными рейсами авиакомпании «Белавиа».«Прибывающим во Внуково после прохождения пограничного контроля, санитарно-эпидемиологического контроля Роспотребнадзора и согласования списков с оперативным штабом при МВД России посольство Белоруссии в России будет оказывать содействие в переезде в Домодедово автобусами в сопровождении ГИБДД», — добавили в посольстве.