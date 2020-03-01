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Зеленский не опроверг заявление, что неподконтрольному Донбассу будут переданы тесты для выявления COVID-19

bot Вчера, 23:458Новости
Зеленский не опроверг заявление, что неподконтрольному Донбассу будут переданы тесты для выявления COVID-19
Президент Владимир Зеленского заявил, что государство во время пандемии коронавируса будет помогать «абсолютно всем украинцам, которые живут в нашей стране».

Так он ответил на вопрос журналиста во время брифинга о том, будет ли государство помогать жителям неподконтрольной части Донбасса. В частности, журналист поинтересовался, будут ли переданы тесты для выявления COVID-19.

Зеленский вышел к СМИ после заседания парламентской фракции «Слуга народа», на котором присутствовал. Президент сообщил, что в понедельник состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Новости Региона - Сегодня, 22:34 99

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