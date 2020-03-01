В Луганске на улице Буденного произошло ДТП, два человека госпитализированы. ФОТО
В Луганске произошло ДТП в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает пресс-центр МЧС, 26 марта на пересечении улиц Буденного и Станкостроительной столкнулись 2 автомобиля.
Женщина 1964 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, под управлением мужчины 1989 года рождения.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 2 человека: водитель автомобиля Niva и пассажир автомобиля Volkswagen, женщина 1994 года рождения.
Пострадавшие доставлены в Луганскую клиническую больницу, автомобили помещены на стоянку временного содержания транспортных средств.
По данному факту проводится дальнейшая проверка.
Происшествия - Сегодня, 00:10 113
Как сообщает пресс-центр МЧС, 26 марта на пересечении улиц Буденного и Станкостроительной столкнулись 2 автомобиля.
Женщина 1964 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, под управлением мужчины 1989 года рождения.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 2 человека: водитель автомобиля Niva и пассажир автомобиля Volkswagen, женщина 1994 года рождения.
Пострадавшие доставлены в Луганскую клиническую больницу, автомобили помещены на стоянку временного содержания транспортных средств.
По данному факту проводится дальнейшая проверка.
Происшествия - Сегодня, 00:10 113
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