В Луганске на улице Буденного произошло ДТП, два человека госпитализированы. ФОТО



Как сообщает пресс-центр МЧС, 26 марта на пересечении улиц Буденного и Станкостроительной столкнулись 2 автомобиля.

Женщина 1964 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 2 человека: водитель автомобиля Niva и пассажир автомобиля Volkswagen, женщина 1994 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Луганскую клиническую больницу, автомобили помещены на стоянку временного содержания транспортных средств.

По данному факту проводится дальнейшая проверка.

Происшествия - Сегодня, 00:10 113 В Луганске произошло ДТП в результате которого пострадали два человека.Как сообщает пресс-центр МЧС, 26 марта на пересечении улиц Буденного и Станкостроительной столкнулись 2 автомобиля.Женщина 1964 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, под управлением мужчины 1989 года рождения.В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 2 человека: водитель автомобиля Niva и пассажир автомобиля Volkswagen, женщина 1994 года рождения.Пострадавшие доставлены в Луганскую клиническую больницу, автомобили помещены на стоянку временного содержания транспортных средств.По данному факту проводится дальнейшая проверка. Происшествия - Сегодня, 00:10 113

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