С подозрением на коронавирус в Рубежанской больнице находятся 4 человека и один с подтвержденным диагнозом



Так, у одного пациента подтверждено заболевание COVID-19, состояние его здоровья в настоящее время — средней степени тяжести.

Двое — больны пневмонией, с подозрением на COVID-19, еще двое — больны острым респираторным заболеванием, также с подозрением на COVID-19.

Отмечается, что пациентов с тяжелым течением заболевания — нет.

Ранее сообщалось, что в Луганской области 25 марта был зафиксирован первый случай заражения новым коронавируса — у Александра Романовского, общественного деятеля и бизнесмена из Рубежного, который является председателем Луганского областного отделения партии «Батькивщина». Новости Региона - Сегодня, 05:51 113 В Рубежном (Луганская обл.) по состоянию на сегодня, 27 марта, в инфекционном отделении центральной городской больницы находятся на лечении 5 пациентов. Об этом сообщил директор медучреждения Эдуард Кравченко, пишет «Трибун».Так, у одного пациента подтверждено заболевание COVID-19, состояние его здоровья в настоящее время — средней степени тяжести.Двое — больны пневмонией, с подозрением на COVID-19, еще двое — больны острым респираторным заболеванием, также с подозрением на COVID-19.Отмечается, что пациентов с тяжелым течением заболевания — нет.Ранее сообщалось, что в Луганской области 25 марта был зафиксирован первый случай заражения новым коронавируса — у Александра Романовского, общественного деятеля и бизнесмена из Рубежного, который является председателем Луганского областного отделения партии «Батькивщина». Новости Региона - Сегодня, 05:51 113

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