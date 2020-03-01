Сколько людей за сутки смогли пересечь линию разграничения через КПВВ в Донбассе



Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Также отмечается, что в обратном направлении линию соприкосновения пересекли 12 человек.

В пропуске через линию разграничения по разным причинам было отказано 6 лицам.

Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.

Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца. Новости Региона - Сегодня, 07:00 73 За минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехал один человек.Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.Также отмечается, что в обратном направлении линию соприкосновения пересекли 12 человек.В пропуске через линию разграничения по разным причинам было отказано 6 лицам.Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца. Новости Региона - Сегодня, 07:00 73

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