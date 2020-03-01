Тысячи украинцев штурмуют границу перед ее полным закрытием

"Замерзли как собаки, стояли всю ночь. С нами были люди из Варшавы, Лодзи, Познани — почти все или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры, глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса. Знала бы, осталась в Польше", — отметила вернувшаяся из польской столицы женщина.

"Граница не рассчитана на такое количество людей, они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам кроме обычных масок ничего не выдали", — заявил сотрудник Мостисского пограничного отряда.

Фото: © РИА Новости / СтрингерНа западной границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из пешеходов, желающих успеть вернуться в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание "Страна.ua".Украинский президент Владимир Зеленский объявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.Как пишет СМИ, в двух оставшихся открытыми пунктах пропуска с польской стороны столпились тысячи людей, которые ждут в нейтральной зоне, пока их заберут автобусы на Украину."На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски. Никто их не проверяет, быстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин — коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло на Украину в таких очередях на границе", — рассказал собеседник издания.Отмечается, что за минувшие сутки были пропущены около десяти тысяч пассажиров автобусов и пешеходов. В толпе на границе большинство — трудовые мигранты из Польши.Пограничники, в свою очередь, жалуются на тяжелые условия работы.В Госпогранслужбе Украины подтверждают резкое увеличение потока через государственную границу страны.